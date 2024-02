Inda: «La relación de Mbappé y Luis Enrique está absolutamente rota»

Kylian Mbappé está enfadado con Luis Enrique, ya que no está nada contento con la posición donde el técnico español le coloca dentro del terreno de juego. La estrella francesa quiere jugar en banda, de 11, y el entrenador del PSG le está colocando de 9, tal y como desveló en exclusiva Eduardo Inda en su visita semanal a El Chiringuito de Jugones, programa en el que tiene su sección de noticias.

«La relación de Mbappé con Luis Enrique está rota. No quiere jugar como delantero centro, no le gusta que le ponga de ‘9’ y quiere hacerlo de ’11’, que es la posición en la que más ha jugado en su carrera», comenzó explicando Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones. «Es lo que digo, si viene al Real Madrid no vendrá exigiendo en qué posición juega, pero querría hacerlo de ’11’ y eso provocaría el lío con el jugador que lo hace ahí, que es Vinicius», añadió el director de OKDIARIO ante la atenta mirada de todos los tertulianos del programa deportivo que se emite en Mega. «Pero la relación con Luis Enrique está absolutamente rota», recalcó antes de abandonar el plató.

El PSG de Luis Enrique juega con un claro 4-3-3 como esquema en el que Kylian Mbappé es la referencia ofensiva como ‘9’ del equipo. En el último encuentro del cuadro parisino, por ejemplo, Marco Asensio jugó en una banda, Kolo Muani en la otra y la estrella gala fue el ‘9’ del equipo. Pocos entienden en Francia esta decisión táctica.

Un aspecto que esta temporada no le está gustando nada a Kylian Mbappé. El astro francés entiende que esa posición no es la ideal para él y que no le potencia lo suficiente. Por ello quiere jugar de 11, más tirado en banda. Esa podría ser una de las razones para que esta temporada sea la última de Mbappé en París.

Es más que evidente que los grandes momentos de Mbappé en la selección francesa o en el propio Paris Saint-Germain han sucedido con el galo jugando por banda. Por ahí llega su verdadero peligro. De hecho, si termina saliendo en un futuro y recala en el Real Madrid, su posición ideal sería en la banda, siendo un puñal constante para todas las defensas. Esa es su posición ideal para convertirse en un jugador diferencial en cada partido.

La recta final del ‘caso Mbappé’

Es una realidad, y todo va encaminado a ello, que Kylian Mbappé está más cerca que nunca de no continuar la temporada que viene en el PSG. De todos los capítulos vividos con la estrella francesa, el momento en el que nos encontramos, parece que puede ser el definitivo. Esta vez todo ha cambiado y es que es la entidad parisina es la que ya no ve con malos ojos que el delantero haga las maletas libre, que no gratis, al final de la presente temporada.

La publicación del pasado sábado de Le Parisien, altavoz oficioso del PSG, no es casualidad. Ya nada lo es. De hecho, se debe entender como el primer intento público que ha llevado a cabo la entidad parisina de presionar al jugador para que haga pública ya su decisión, aunque todas las partes, las tres partes implicadas, quieren sus tiempos.

En el PSG están llevando al límite a Mbappé y quieren que anuncie su decisión, sea la que sea, cuanto antes. Los parisinos son plenamente conscientes de que ya no pueden ofrecerle más de lo que le han puesto encima de la mesa. Si no ha aceptado hasta la fecha ofertas mareantes, lo normal es que termine por hacer las maletas una vez finalice la presente temporada.

Mbappé, por su parte, prefiere esperar. En el club parisino entiende que ya ha tomado una decisión, pero la estrella gala quiere tomarse sus tiempos. Uno de los grandes objetivos de Mbappé cuando salga del PSG es hacerlo bien. No quiere el más mínimo problema con unos ultras que sabe perfectamente como se las gastan. Es parisino, su familia está muy vinculada con la capital francesa y su hermano, por el momento, sigue jugando en la entidad gala. Hacer las cosas bien y que la afición no se enfade es una de sus prioridades. Por ello, podría decir que no va a seguir, pero el que desvelará su destino será el club que le fiche.