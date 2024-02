Que Kylian Mbappé está más cerca que nunca de no seguir la temporada que viene en el PSG es una realidad. Ni siquiera en 2022, cuando hacía videollamadas con la cúpula madridista y recibía camisetas del Real Madrid de regalo, estuvo tan cerca. Esta vez todo ha cambiado y es que es la entidad parisina la que ya no ve con malos ojos que el delantero haga las maletas libre, que no gratis, al final de la presente temporada.

La publicación del pasado sábado de Le Parisien, altavoz oficioso del PSG, no es casualidad. Nada es ya casualidad. De hecho, se debe entender como el primer intento público que ha llevado a cabo la entidad parisina de presionar al jugador para que haga pública ya su decisión, aunque todas las partes, las tres partes implicadas, quieren sus tiempos.

El PSG quiere que hable ya

Es obvio y se contó en OKDIARIO. En el PSG están llevando al límite a Mbappé y quieren que anuncie su decisión, sea la que sea, cuanto antes. Los parisinos son plenamente conscientes de que ya no pueden ofrecerle más de lo que le han puesto encima de la mesa. Si no ha aceptado hasta la fecha ofertas mareantes, lo normal es que termine por hacer las maletas una vez finalice la presente temporada.

En el PSG se ha instalado un aura de negatividad respecto al futuro de Mbappé en las últimas semanas. En concreto, desde que ganara su quinta Supercopa de Francia el pasado 4 de enero. Ese día, tras celebrar el título, acudió a zona mixta y pronuncio las siguientes palabras: «Aún no he tomado una decisión, pero tenemos un acuerdo con el presidente que significa que todas las partes están protegidas. Mi futuro no es una cuestión interna. Hay que pensar en el equipo».

Mbappé no dijo nada, pero dijo mucho. Lo suficiente para que en el PSG piensen a día de hoy que la decisión del delantero ya está tomada y pasa por no renovar su contrato con los franceses para comenzar una nueva aventura lejos de su país. Por ello, quieren que lo haga público antes de que la Champions haga acto de presencia. Esta semana apunta a ser clave.

Mbappé prefiere esperar

En el PSG están seguros de que Mbappé ya ha tomado su decisión y no seguirá en el club parisino una vez finalice la presente temporada. No obstante, el jugador quiere sus tiempos, aunque no parece sencillo que los pueda cumplir viendo la presión a la que le está sometiendo la entidad gala en los últimos días.

El deseo de Mbappé es manejar su comunicación y sus tiempos. Por ello, quería hablar una vez finalizase la participación del PSG en la presente edición de la Champions. Nunca antes. Si esto no es posible y se ve obligado a hablar antes, algo que parece que sucederá en los próximos días o semanas, el jugador tiene claro que no dirá su destino y sí que ha tomado la decisión de no renovar con el París.

Uno de los grandes objetivos de Mbappé cuando salga del PSG es hacerlo bien. No quiere el más mínimo problema con unos ultras que sabe perfectamente como se las gastan. Es parisino, su familia está muy vinculada con la capital francesa y su hermano, por el momento, sigue jugando en la entidad gala. Hacer las cosas bien y que la afición no se enfade es una de sus prioridades. Por ello, podría decir que no va a seguir, pero el que desvelará su destino será el club que le fiche.

El Real Madrid sólo quiere la firma

Por último, al Real Madrid le da exactamente igual como quiera gestionar Mbappé su adiós del PSG. Desde la entidad madridista lo único que quieren es que el jugador, cuando lo tenga claro, como parece que lo tiene en estos momentos, estampe su firma en el contrato que el club blanco le ponga encima de la mesa. Ni más ni menos

Ambas partes están en contacto en estos momentos y tanto Mbappé como su entorno saben perfectamente lo que el Real Madrid está dispuesto a ofrecerle. Ahora, discuten pequeños flecos, como el porcentaje de derechos de imagen. No obstante, desde Valdebebas creen que se llegará a un acuerdo.

Y cuando este acuerdo se alcance, Mbappé firmará y el Real Madrid no lo hará público hasta final de temporada. Es decir, el club blanco repetirá la fórmula empleada recientemente con jugadores que también llegaron libres como David Alaba o Antonio Rüdiger. Eso sí, si todo llega a buen puerto, el deseo es dejarlo todo cerrado y al jugador anunciado antes de que se celebre la Eurocopa de Alemania el próximo verano.