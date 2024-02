Luis Enrique se pronuncia sobre el futuro de Mbappé: «No es necesario traducirlo…»

Luis Enrique se ha pronunciado sobre el futuro de Mbappé en la rueda de prensa previa al duelo que el PSG disputará este viernes contra el Racing de Estrasburgo. El entrenador asturiano ha dejado claro que no saben cual es la decisión del delantero, que se espera que pueda ser anunciada en los próximos días. Ya se especula con que podría anunciar que deja el conjunto parisino. Todo con el Real Madrid tranquilo y esperando posibles movimientos.

Luis Enrique acudió este jueves a rueda de prensa para responder preguntas de los periodistas días después de que en Francia se publicara que el jugador sigue descontento con la posición que ocupa en el campo pero que esto no le preocupa porque ya ha tomado la decisión de marcharse. En los últimos días se ha especulado con un posible anuncio inminente del jugador de Bondy, que acaba contrato este verano.

Así que Luis Enrique ha sido cuestionado sobre ello en la rueda de prensa previo al partido de Ligue 1 que enfrentará al PSG contra el Racing de Estrasburgo. El entrenador asturiano ha dejado claro que no conoce la decisión que tomará la estrella francesa. «No me ha dicho nada de la decisión sobre su futuro en el PSG», afirmó el entrenador asturiano que su humor característico también dejó claro entre risas que «no es necesario traducirlo».

Luis Enrique y Mbappé

El periodista Daniel Riolo habló de la relación entre Luis Enrique y Mbappé hace unos días en RMC Sport dando detalles de lo que podría ser el anuncio del jugador francés en los próximos días.

«Es el entrenador y es libre a la hora de elegir el equipo, pero a veces sus decisiones son aberrantes y lo que hace con Mbappé provocará su salida. Al contrario de lo que se piensa, a Mbappé no le gusta esa posición», dijo el periodista.

«Como está en su último año en el PSG, no se va a quejar. Sabe que se va a ir, así que traga, pero no le gusta el puesto en el que le pone Luis Enrique», añadió Riolo. «Luis Enrique nunca quiere explicar nada. Su actitud me parece despectiva y egoísta», afirmó el periodista.

El Real Madrid mantiene el plan

Por su parte, el Real Madrid mantiene su plan con Mbappé. Desde Valdebebas continúan tan tranquilos como expectantes respectos al caso del francés, pero desde la entidad madridista tienen claro que este culebrón, que se alarga desde el verano de 2017, se debe cerrar para bien o para mal cuanto antes. Tal y como hemos contado en OKDIARIO, el club quiere cerrar esta carpeta para bien o para mal en las próximas semanas.

Obviamente, esto no quiere decir que el Real Madrid quiera cerrar ya el fichaje de Mbappé. Lo que sí quieren es poner punto final cuanto antes este culebrón. Por ello, desde el seno del club blanco han puesto toda la maquinaria en marcha para obtener una respuesta definitiva del jugador en las próximas semanas o, incluso, días.