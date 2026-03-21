Sin Barrios, otro Atleti

Marcos López analiza en OKDIARIO el derbi de Liga que medirá a Real Madrid y Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu este domingo desde las 21:00 horas y que no tendrá a Pablo Barrios a las órdenes de Simeone. Una baja sensible con la que el equipo rojiblanco es otro. También es evidente que es un encuentro en el que los blancos no tienen margen de error para pelear la Liga en este tramo final de temporada.