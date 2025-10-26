La selección española femenina al completo hizo piña en el Bernabéu viendo el Clásico

La selección española femenina al completo estuvo este domingo en las gradas del Santiago Bernabéu para ver el Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona. Las chicas de Sonia Bermúdez, tras vencer ante Suecia por 4-0 este pasado viernes en La Rosaleda, en Málaga, se ejercitaron este sábado en Las Rozas y el domingo, libre antes de viajar el martes a Suecia, decidieron hacer grupo y piña compartiendo emociones en el partido por antonomasia en España.

El equipo nacional femenino venía de firmar una brillante actuación el viernes anterior en La Rosaleda, donde goleó por 4-0 a Suecia en el partido de ida de las semifinales de la Nations League. Tras ese encuentro y una sesión de entrenamiento el sábado en Las Rozas, las internacionales disfrutaron del domingo libre antes de retomar los viajes y compromisos deportivos este próximo martes desde las 19:00 horas. Lejos de dispersarse, las futbolistas decidieron hacer un plan conjunto y acudir todas juntas al estadio madridista, para vivir en directo uno de los encuentros más emblemáticos del fútbol español.

La selección en el Bernabéu viendo el clasico😉 pic.twitter.com/7EvXmpmfAy — ♦️² JÚLIA❤️⚽️ (@julia23cule) October 26, 2025

Este tipo de gestos no son habituales en las concentraciones de la selección femenina, y menos con la plantilla al completo, de ahí que sorprende la imagen en el Santiago Bernabéu para ver el Clásico. Ni siquiera durante la pasada Eurocopa de Suiza, en la que el ambiente fue muy positivo, se había producido una reunión tan numerosa fuera del ámbito deportivo. La imagen de las jugadoras unidas en las gradas del Bernabéu simboliza un momento de cohesión y complicidad en el grupo, una de las claves del resurgir de la selección tras meses de transición y cambios.

La convocatoria actual de Sonia Bermúdez cuenta con una amplia representación del Barcelona, con once futbolistas seleccionadas. Ya sin Salma Paralluelo, que estará fuera de los terrenos de juego entre ocho y diez semanas tras lesionarse, sí estuvieron las diez jugadoras culés convocadas, sentadas en las gradas del Bernabéu: Cata Coll, Irene Paredes, Mapi León, Ona Batlle, Laia Codina, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Serrajordi, Vicky López y Claudia Pina.

Por parte del Real Madrid, la presencia fue menor pero igualmente significativa, con María Méndez, Alba Redondo, Eva Navarro y Athenea del Castillo, quien se incorporó tras la lesión de Paralluelo. Si se suman las jugadoras con pasado azulgrana, como Jana Fernández, Mariona Caldentey, Lucía Corrales o Jenni Hermoso, la mayoría culé dentro del grupo se hace aún más evidente. También fue especial el caso de Olga Carmona, que regresó por unas horas a la casa donde militó hasta la pasada temporada.

Las futbolistas de la selección presentes en el Bernabéu para ver el #ElClasico 😍 Mucha calidad en una sola imagen pic.twitter.com/SNhfVFyqPP — Idolo Deportivo (@idolo_deportivo) October 26, 2025

Este martes, la selección viajará a Gotemburgo para disputar el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Naciones, nuevamente ante Suecia (19:00 horas). El objetivo es mantener la holgada ventaja obtenida en Málaga y sellar el pase a la final. El ambiente que se respira en el grupo invita al optimismo. En su debut como seleccionadora, Sonia Bermúdez vivió un estreno sobresaliente con la contundente victoria frente al conjunto sueco. España mostró su mejor versión colectiva, especialmente tras un inicio en el que las escandinavas trataron de imponer su ritmo.