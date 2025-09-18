El secreto de la plenitud de Álvaro Carreras

Álvaro Carreras es una de las grandes sensaciones de este principio de temporada en el Real Madrid. Un jugador que ha aterrizado en la banda izquierda del Bernabéu y ha caído de pie. Un intocable para Xabi Alonso, al que antes o después deberá pensar en darle descanso, pero, de momento, lo juega absolutamente todo en el costado. Los madridistas han disputado 450 minutos y el gallego los ha jugado absolutamente todos. Futbolísticamente es un portero y físicamente, obviamente, también.

Y esto tiene un secreto, que no es otro que el trabajo. Álvaro Carreras siempre ha tenido muy claro que no iba a desaprovechar la oportunidad de triunfar en el Real Madrid, de donde tuvo que salir cuando era un canterano para crecer tanto en el Manchester United como en el Benfica, donde dio el salto para regresar a la casa blanca. Y, por ello, en cuanto supo que iba a volver, sólo se centró en aterrizar en Valdebebas en el mejor estado de forma posible.

Álvaro Carreras comenzó en Ferrol su pretemporada particular en cuanto regresó del Mundial de Clubes con el Benfica, donde cayó eliminado en octavos de final. Por ello, estuvo alternando el running con la bicicleta y el gimnasio en su tierra natal, todo ello acompañado de una dieta adecuada para llegar bien a la pretemporada. Sí, tuvo sus vacaciones, merecidas y necesarias, pero, sobre todo, se mantuvo en forma.

Álvaro Carreras se ha ganado a Xabi Alonso en tiempo récord. No sólo a su nuevo entrenador, sino a todo el madridismo y también a aquellos que decían que el precio que pagó el Real Madrid por su fichaje era excesivo: 50 millones de euros, y a este ritmo se van a quedar cortos. El nuevo lateral izquierdo del equipo blanco ha estado de notable en sus tres primeros partidos, especialmente en el de este domingo contra el Mallorca, en el que encandiló al Santiago Bernabéu en una acción concreta en la que rechazó sobre la línea un disparo de Samu Costa que iba para dentro.

Carreras no tiene techo

«Estaba muy contento de que se incorporara con nosotros. La adaptación esperábamos que fuese buena, pero ha sido muy positiva. Es una incorporación de presente y de futuro», aseguró Xabi Alonso en rueda de prensa. Desde luego, si hay algo alentador para Carreras es el devenir de los meses.

Y es que, si nada se lo impide, el gallego seguirá progresando y adueñándose del costado izquierdo. Dentro de una defensa completamente renovada con Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y, por qué no, Éder Militao, después de tanto tiempo sin jugar, Carreras es ese factor diferencial e impredecible que enamora a Xabi. Su siguiente reto: el Mundial de 2026 con España.