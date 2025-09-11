El Real Madrid resucita en Champions contra el Eintracht

El Real Madrid tiene la Champions League a un paso, después de lograr su primera victoria del curso ante el Eintracht Frankfurt. Victoria justa, eso sí, por la mínima, pero que da un golpe de moral a las blancas y, sobre todo, deja el primer objetivo de la temporada a tiro. Sufrieron para evitar que las alemanas le dieran la vuelta a un 0-2 que cosecharon las madridistas en los primeros minutos por medio de Angeldahl y Bruun. Redujeron distancias las locales, que apretaron en la segunda mitad en busca de un empate que no llegó.

Las blancas llegaban después empatar ante el DUX Logroño en Las Gaunas y de perder en el derbi madrileño ante el Atlético en Alcalá de Henares. Cinco puntos de seis se les han escapado en los dos primeros partidos, dejando además unas sensaciones nada buenas. Pero tocaba reactivarse. No había otra opción. Y lo hicieron.

Pau Quesada estaba obligado a darle la vuelta a la situación en su tercer partido. Se encontraba con una final y debían solventarla para no despedirse a las primeras de cambio de la Champions. La previa había dejado un rival nada sencillo, al contrario que en otras ocasiones. Esperaba el Eintracht, tercero de Alemania el pasado curso, tras Bayern y Wolfsburgo. Si no se había podido con un recién ascendido y contra el Atlético, las dudas de si se podía con las germanas eran evidentes.

Seguía tocando el técnico cosas en su once y en esta ocasión la sacrificada era Caroline Weir. Misa seguía también en el banquillo, algo que ha sido una constante desde la llegada de Quesada y, en su lugar, aparecía bajo palos Frohms. Shei y Yasmin ocupaban ya los laterales, en algo mucho más reconocible, mientras que Méndez y Lakrar volvían a ser la pareja de centrales. Toletti aparecía en el centro del campo junto a Drabitz y Angeldalh, mientras que por los extremos estaban la velocidad y desborde de Athenea y Linda, con Bruun en punta.

Comenzaron arrasando las blancas. Probó primero Athenea en los primeros instantes del partido y en el 13′ Angeldahl aprovechaba el rechace a un latigazo al larguero de Linda Caicedo para poner el 0-1. Las blancas se gustaban, dejaban buenas impresiones y, en el 35′, llegaba el tanto de Bruun que encarrilaba el encuentro. Pero la reacción alemana llegaba antes del descanso, por medio de Anyomi.

En la segunda parte, las madrididstas se replegarían, exigidas por un dominante Eintracht que buscaba el empate. Estuvieron a punto de lograrlo en varias ocasiones, sobre todo con un disparo al larguero que no llegó a entrar. Lo intentaron hasta el final las germanas, que no consiguieron el tanto del empate y se verán obligadas a remontar en Valdebebas.

El jueves 18, a las 20:00 horas, las madridistas volverán a verse las caras con las tetracampeonas de Europa, aunque los cuatro títulos los consiguieron aún bajo la denominación de 1.FCC Frankfurt. El Real Madrid buscará su quinta clasificación consecutiva para la Champions League y le vale empatar en casa para ello. El primer objetivo del curso de las blancas está mucho más cerca.