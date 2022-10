Real Madrid – Osasuna hoy, en directo: árbitro de la jornada 7 de la Liga Santander | Fútbol

El Real Madrid recibe a Osasuna en el Santiago Bernabéu para disputar el partido que corresponde a la jornada 7 de la Liga Santander. El conjunto blanco quiere recuperar el liderato después de que lo ocupase el Barça tras ganar al Mallorca. Los de Ancelotti tendrán delante a uno de los equipos revelación en lo que va de curso y esto promete que será un encuentro muy reñido. En DIARIO MADRIDISTA te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en el Real Madrid – Osasuna.

Real Madrid – Osasuna, en directo

¡5 minutos!

Comienza la cuenta atrás para que comience este choque entre el Real Madrid y Osasuna en el Santiago Bernabéu. Los futbolistas saltarán ya al terreno de juego para hacer el saludo protocolario y posteriormente sacarse las fotografías de equipo antes de que los capitanes participen en el sorteo de saque.

Amancio fue nombrado nuevo presidente de honor del Real Madrid y en su discurso el ex jugador merengue se mostró muy emocionado y contento de tener tal cargo.

Ancelotti en rueda de prensa

Carlo Ancelotti compareció en la rueda de prensa previa a este Real Madrid – Osasuna de la jornada 7 de la Liga Santander y no rehuyó de ningún tema por el que fue cuestionado por los periodistas. El técnico italiano no se mordió la lengua a la hora de asegurar que él no llamaba a los seleccionadores, la lesión de Modric, el regreso de Karim Benzema y muchos más temas.

La convocatoria

Queda algo menos de media hora para que arranque el duelo entre Real Madrid y Osasuna en el Santiago Bernabéu. Los futbolistas ya calientan sobre el verde y aprovechamos este momento para recordar la lista de convocados del cuadro blanco. No están ni Thibaut Courtois ni Luka Modric ni Lucas Vázquez.

Arranca el maratón

El Real Madrid recibe hoy a Osasuna y se dará el pistoletazo de salida a un mes de octubre cargado de partidos, ya sea de la Liga Santander y de la Champions League. Un calendario bastante apretado para los merengues y para todos los clubes que están ahora mismo compitiendo en Europa.

Aprobado el presupuesto

Prácticamente el 100% de los socios han votado a favor de los presupuestos del Real Madrid, que asciende a los 770 millones de euros en la Asamblea General celebrada hoy. Ni quejas ni nada por el estilo debido a las finanzas del club tras la presentación de todos los datos por parte de Florentino Pérez.

La baja de Courtois

Thibaut Courtois ha sido baja de última hora para el partido ante Osasuna por unos problemas en el nervio ciático. El guardameta del Real Madrid, el muro del equipo, se pierde este encuentro y será Lunin el responsable de defender el arco del Santiago Bernabéu.

Once de Osasuna

También se ha hecho público el once con el que Jagoba Arrasate intentará dar la campanada y llevarse los tres puntos del Santiago Bernabéu. La gran ausencia es Chimy Ávila, que está sancionado. Así sale Osasuna contra el Real Madrid: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Unai García, David García, Juan Cruz; Lucas Torró, Moncayola, Brasanac; Abde, Moi Gómez y Kike García.

Alineación oficial del Real Madrid

Carlo Ancelotti ya ha hecho oficial el once con el que el cuadro blanco saltará al terreno de juego para tratar de imponerse a Osasuna. La gran novedad es la ausencia de Thibaut Courtois, que ha sufrido una lesión de última hora y se ha caído de la convocatoria. La alineación es la siguiente: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy; Tchouaméni, Kroos, Ceballos; Rodrygo, Vinicius y Benzema.

Dónde ver por televisión el Real Madrid – Osasuna

Para ver en directo por televisión el Real Madrid – Osasuna de la jornada 7 de la Liga Santander habrá que tener contratado el paquete de la Liga en Movistar+, aunque el canal será el de Dazn. En caso de seguir el encuentro del Santiago Bernabéu en streaming y en vivo online se podrá hacer a través de la aplicación de Movistar+ o del propio Dazn. Será arbitrado por Cuadra Fernández.

Partidazo

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online de este Real Madrid – Osasuna correspondiente a la jornada 7 de la Liga Santander. Por delante tenemos un partido increíble y disputado al que no le quitaremos la vista de encima para contarte el resultado, goles y minuto a minuto de este encuentro que se disputa en el Santiago Bernabéu.