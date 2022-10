Ancelotti: «Yo no llamo a los seleccionadores»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Osasuna. Los blancos buscan mantenerse invictos ante un conjunto navarro que aterrizará en Chamartín con 12 puntos y en una zona muy cómoda en la clasificación. El entrenador italiano explicó que llega el momento de hacer rotaciones, ya que el calendario de endurece.

Etapa exigente

“Es un momento importante. Llevamos muchos partidos en poco tiempo. Empieza una segunda parte muy importante. Tenemos que pensar que rotar será importante porque se juega cada tres días. Tenemos la ilusión de tener una plantilla fuerte. Todos meterán su calidad y compromiso para hacerlo bien en esta segunda parte, que es importante”.

Pleno

“Es un momento muy importante de la temporada. El reto es hacerlo bien en todos los partidos. Veo al equipo bien y motivado. Con buena actitud, como siempre”.

Benzema

“Está muy bien. Va a empezar mañana el partido. Su condición física es muy buena porque ha podido recuperar y meter energía en las piernas”.

Partidos de selecciones

“Me parece bien. El problema son los partidos que hay”.

Modric

“Ha tenido un pequeño problema. Empezará a entrenar con el equipo el lunes”.

Hazard y Asensio

“Están bien. Han jugado con el equipo nacional y han mejorado. Están listos para aportar algo en todos los partidos”.

Rodrygo

“Si la final de la Champions fuese mañana Rodrygo estaría en el equipo”.

Hablar con las federaciones

«Durante el periodo de selecciones no voy a llamar a los seleccionadores. Hablo con ellos antes para informar de estados, pero durante la concentración no hablo».

Gestión de minutos

“Los jugadores entienden la situación y se entrenan bien. Eso es lo importante. Están listos si los necesito para jugar. Eso es lo más importante”.

Valverde

“Tiene muchas cosas de Gerrard. Es muy bueno que lo comparen con un jugador de este tipo. Tiene todo para llegar al nivel de Gerrard y algo más”.

Inicio de temporada de Benzema

“No ha marcado en los últimos partidos porque no ha jugado. Está muy bien, ha entrenado muy bien y como no ha hecho una pretemporada completa le ha costado un poco más. Después de este periodo en el que no ha jugado vamos a ver al Karim de siempre, que está a un nivel espectacular”.

Después del Mundial

“No sabemos qué pasará. Hay que ver como manejamos a los jugadores que van al Mundial. A lo mejor hasta mediados de enero no vuelven a jugar. Van a necesitar un tiempo de vacaciones”.

El Clásico

“Está muy lejos. Lo importante es el partido de mañana. No hay tiempo para pensar en el partido que se va a jugar en 15 días, hay que pensar en el encuentro de mañana. El objetivo es ganar todos los encuentros. No se pueden elegir muchas cosas, hay que ganar”.

Lucas Vázquez

“Ha entrenado un poco con el equipo. La próxima semana estará con el equipo. Está en la misma línea que Modric”.