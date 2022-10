Palo de Florentino a Al-Khelaifi: «Igual hay que recordarle quién es el Real Madrid»

Florentino Pérez aprovechó su discurso durante la Asamblea de socios compromisarios para pegarle un pequeño palo al presidente de la ECA y del PSG, Nasser Al-Khelaifi, después de que le tenían «miedo a la competencia». El presidente del Real Madrid aseguró que «igual hay que recordarle» a su homólogo del cuadro parisino «quién es el Real Madrid, el club más laureado de la historia».

«La Superliga no sería una competición cerrada, pues tendría el 25% de sus plazas abiertas. El presidente de la ECA dijo que el Real Madrid tenía miedo a la competencia, igual habría que recordarle al presidente de la ECA quién es el Real Madrid, el club más laureado de la historia», aseguró Florentino Pérez que desató los aplausos de los compromisarios.

«El formato de la Superliga no puede cerrar el debate. La justicia europea ya cuestiona el monopolio de la UEFA en torno al fútbol. El tribunal, con su resolución, marcará el futuro del fútbol. A partir de ahí, nosotros trabajaremos para revertir la tendencia actual del fútbol europeo. Debemos entablar un debate sin presiones toda la familia del fútbol. Que nadie dude del compromiso del Real Madrid con este deporte», añadió el máximo mandatario del club blanco.

Cabe recordar que el pasado mes de julio el caso Superliga quedó visto para sentencia en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se espera que el 15 de diciembre se conozca la opinión no vinculante del Abogado General del TJUE. No obstante, hasta 2023 no se conocerá la resolución definitiva de este caso que enfrentó a los clubes de este proyecto contras las dos grandes organizaciones del fútbol, UEFA y FIFA.