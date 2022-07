La presencia de Dani Ceballos en el Real Madrid la próxima temporada es una incógnita. El sevillano quiere jugar y la falta de minutos de la pasada campaña le hace replantearse si quedarse en el conjunto blanco es la mejor opción. A la espera de que arranque la pretemporada y de una charla con Ancelotti que le haga tomar la decisión definitiva sobre su futuro más inmediato, el club le ha ofrecido una extensión de su contrato. La entidad quiere renovarle, lo que no es más que una muestra de la confianza que hay depositada en él.

Cuando volvió de su lesión, Carlo Ancelotti quedó impresionado con la calidad del utrerano, al que utilizó en el tramo final del curso. Ceballos tuvo entonces la oportunidad de demostrar su valía y con las grandes sensaciones que dejó hizo que el club se replantease su situación. Por ello, ahora le proponen una ampliación por dos temporadas más al contrato que le une a la entidad hasta 2023.

Las condiciones que plantean el Valdebebas para la continuidad de Ceballos pasan por la extensión de su vinculación más allá del próximo verano y con un salario similar al actual. El mediocentro percibe una cantidad de tres millones de euros netos por temporada, que se mantendrían durante el resto de las temporadas en las que permaneciese en el Real Madrid.

Aún así, no está claro que siga. El futbolista tenía decidido salir en la presente ventana de fichajes, con el claro objetivo de regresar al Betis. Sin embargo, con el paso de las semanas, las dudas han regresado y ahora no está nada clara su marcha. La consecución de la Champions y la posibilidad de que la próxima temporada se sienta importante, unido a que el equipo verdiblanco es uno de los equipos que más difícil tiene acometer fichajes este verano, han hecho que el mediocentro se replantee su situación en el club.

Hablará con Ancelotti

La decisión final de Ceballos llegará tras verse con el técnico italiano al regreso de las vacaciones. Ancelotti tiene varias charlas pendientes. El entrenador madridista comunicará durante la pretemporada las intenciones que tiene con cada uno de los integrantes de la plantilla cuyo futuro está en duda. Y Ceballos es uno de ellos.

Para su continuidad no ayuda en nada la llegada de Tchouaméni para reforzar el centro del campo. El club ha cerrado con su fichaje el círculo de los que serán los sustitutos naturales de la CMK en el futuro. Sin embargo, aún se le puede abrir una nueva puerta que le haga pensar que tendrá más peso en el equipo pese a la incorporación del francés. Y, es que, la continuidad de Toni Kroos no está asegurada, ya no a partir de 2023, si no más allá de este verano.