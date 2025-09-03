El Real Madrid no tiene prisa con los lesionados: «Vamos paso a paso»

Calma y tranquilidad. Ese es el plan del Real Madrid con los cuatro lesionados que tiene en estos momentos Xabi Alonso. Bellingham, Mendy, Endrick y Camavinga son los jugadores que en estos momentos están en la enfermería de Valdebebas. Todos ellos están trabajando sin descanso bajo las órdenes del donostiarra y de los preparadores madridistas, pero al mismo tiempo nadie quiere poner fecha de retorno a ninguno de ellos.

El que está más cerca de volver a la dinámica de grupo es Eduardo Camavinga. El reto del francés es estar disponible para el encuentro que enfrentará al Real Madrid contra la Real Sociedad el sábado 13 de septiembre en el Reale Arena, pero desde el club blanco, a más de una semana de este encuentro, ven complicado que pueda tener el alta competitiva, puesto que el alta médica parece que sí la tendrá.

Desde el vestuario madridista ven cómo progresa de su lesión de tobillo, pero al mismo tiempo son plenamente conscientes de que ahora deberá adquirir el ritmo competitivo perdido. Por ello, aunque pueda estar trabajando con el grupo, parece complicado a estas alturas que pueda estar en disposición de tener algún minuto contra los donostiarras en el encuentro perteneciente a la cuarta jornada de Liga. De esta manera, su reto será debutar esta temporada en el estadio Santiago Bernabéu contra el Olympique de Marsella en la primera jornada de la fase liga de la Champions.

Paciencia con Mendy

Mendy progresa positivamente de su lesión en el tendón proximal del recto anterior del cuádriceps de su pierna derecha. El lateral francés ya trabaja en el gimnasio y corre por el césped de Valdebebas, en busca de poder estar cuanto antes a disposición de Xabi Alonso. No tiene fecha de vuelta.

Por otro lado, Jude Bellingham volverá tras el parón de selecciones de octubre. El inglés se operó de la luxación que sufría en su hombro desde 2023. Poco después de fichar por el conjunto blanco, en el mes de noviembre, el inglés se lesionó el hombro izquierdo. Desde entonces arrastraba problemas en él, teniendo que jugar con un aparatoso vendaje. Por ello, decidió poner fin a estos problemas tras la cita de Estados Unidos.

Por último, Endrick sigue avanzando en la recuperación de la lesión que sufrió en los isquiotibiales de su pierna derecha antes del Mundial de Clubes y de la que recayó semanas después. No obstante, está cerca de volver a la dinámica de grupo.