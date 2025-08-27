El Real Madrid hace oficial la llegada de Izan Almansa: ficha hasta 2029

El Real Madrid ha hecho oficial este miércoles la llegada de Izan Almansa, su gran apuesta de este verano al ser un jugador que ‘rescata’ del baloncesto australiano tras un breve y aciago paso por la NBA. El murciano es una de las grandes promesas españolas para los próximos años y el club blanco no ha dudado en darle una oportunidad en la élite europea para curtirse durante las próximas cuatro temporadas, ya que firma hasta 2029.

Almansa se convierte en el quinto fichaje del verano del Real Madrid tras las incorporaciones de Theo Maledon, David Krämer, Gabriele Procida y Chuma Okeke. El ala-pívot de 20 años y 2,08 metros de altura llevará el número ’13’, heredado directamente del Chacho Rodríguez, precisamente el valedor de su fichaje por el equipo blanco.

Izan es un interior que militó la pasada temporada en los Perth Wildcats después de su paso por la G-League de Estados Unidos y decidir no presentarse al draft de la NBA en 2024. El murciano, además, sabe lo que es jugar a las órdenes de Sergio Scariolo en la selección española, donde debutó tras lograr tres medallas en las categorías inferiores: oro en el Europeo sub-18 en 2022, oro en el Mundial sub-19 en 2023 y plata en el Mundial sub-17 en 2022.

Comunicado del fichaje de Izan Almansa

«El Real Madrid C. F. ha alcanzado un acuerdo con Izan Almansa, ala-pívot que jugó la pasada campaña en los Perth Wildcats (NBL, Australia), por el que el jugador queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2029.

Almansa, quien ya ha debutado con la selección española absoluta, tiene un brillante palmarés en sus categorías inferiores, con tres medallas: oro en el Europeo Sub-18 de Turquía de 2022, oro en el Mundial Sub-19 de Hungría de 2023 y plata en el Mundial Sub-17 de España de 2022, y fue elegido MVP en cada uno de estos campeonatos.

Canterano del Real Madrid durante dos temporadas, Izan Almansa regresa con 20 años a nuestro club, donde logró el Campeonato de España cadete en 2021».