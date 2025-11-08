El Real Madrid golea al Alhama y presiona al Barcelona antes del Clásico

El Real Madrid sigue sumando de tres en Liga F. El conjunto blanco goleó al Alhama por un contundente 5-0 que permite a las de Pau Quesada meter presión al Barcelona antes del Clásico, que se celebrará el próximo sábado en Montjuic. Las madridistas no tuvieron excesivos problemas para imponerse, con un equipo plagado de rotaciones, a uno de los recién ascendidos a la máxima categoría. El partido se encarriló en la primera parte con un gol en propia puerta de Santamaría en la primera parte y ya en la segunda llegó el festín.

Silvia Cristóbal, Keukelaar, Iris Ashley y Linda Caicedo hicieron el resto de los goles, con los dos últimos entrado ya el 90′. Un triunfo que supone el séptimo seguido de las blancas, que inician una semana trascendental, con un partido ante el París FC en Champions League que puede permitirles mantenerse en lo más alto de la clasificación en la fase de liga y, sobre todo, con el Clásico ante el Barça.

Debido a esa exigencia que tendrán que afrontar estos días, Quesada introducía cambios significativos en su once. Misa repetía en la portería, tras la lesión de Frohms, y dejaba su portería a cero por tercer partido seguido de los cuatro jugados. Eva, Rocío, Andersson y Yasmim formaban en defensa, mientras que el centro del campo aparecían Toletti, Bennison y Weir. En ataque, Pau Comendador, Keukelaar e Iris Ashley. Talento joven en la ofensiva y que dio sus frutos.

La mala noticia fue la lesión de Toletti, que se marchó en los primeros compases del partido aquejada de unas molestias en la parte trasera de su pierna derecha. A la media hora, las madridistas abrieron el marcador después de que una de sus jugadoras en mejor forma, Eva Navarro, irrumpiera por la derecha y colgase el balón. Trataba de despejar Santamaría, pero se marcaba de cabeza en propia portería.

No habría más goles hasta la segunda mitad. Para entonces, Quesada ya había dado descanso a Navarro y a Weir. Y le dieron resultado inmediato, puesto que Silvia Cristóbal marcó al poco de entrar. Aprovechó el rechace en el lanzamiento de una falta para poner el 2-0, aunque el golazo lo marcó Keukelaar, con un jugadón en el que mareó a su marcadora hasta disparar al palo corto.

Ya en el tramo final, Iris Ashley aprovechó un centro de Andersson para cabecear al fondo de la portería. Linda Caicedo redondearía en el descuento el partido, con una conducción en la que fue dejando futbolistas atrás antes de batir a De Toro y hacer la manita. Las blancas se ponen a uno del Barcelona, que este domingo recibe en casa al Deportivo, antes de un Clásico que será clave en la pelea por el título y al que las madridistas llegan lanzadas.