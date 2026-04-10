Real Madrid – Girona, el partido de Liga, en directo

El Real Madrid recibe al Girona en el Santiago Bernabéu este viernes 10 de abril, correspondiente con la jornada 31 de la Liga. Los blancos entran en la recta final por la Liga con la necesidad de sumar de tres en tres si quieren mantener vivas sus esperanzas por el título liguero, sobre todo tras el traspié ante el Mallorca. Sigue en directo el minuto a minuto de este Real Madrid – Girona con todos las ocasiones, goles y resultado del partido de Liga.

Real Madrid – Girona, en directo

A qué hora es el Real Madrid – Girona de Liga

La Liga ha fijado este enfrentamiento entre el conjunto de Chamartín y el cuadro catalán para el viernes 10 de abril a las 21:00 horas (20:00 en Canarias). Se espera una previa tranquila en los aledaños del Santiago Bernabéu para que el choque arranque con puntualidad en la capital.

Dónde ver el Real Madrid vs Girona en TV y online

El encuentro se podrá seguir en directo por televisión a través de Movistar LaLiga, canal de pago incluido en la oferta de Movistar+. Por tanto, será necesario disponer de una suscripción activa para disfrutar del partido, ya que no se emitirá en abierto.

Dónde escuchar por radio el Real Madrid – Girona

Para quienes no puedan verlo en televisión o internet, el partido también podrá seguirse en directo a través de la radio. Emisoras como COPE, SER, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con el Santiago Bernabéu para ofrecer la retransmisión íntegra.

Estadio del Real Madrid – Girona

El escenario del partido será el Estadio Santiago Bernabéu, ubicado en el distrito madrileño de Chamartín. Inaugurado en 1947 y recientemente remodelado, cuenta con una capacidad superior a los 80.000 espectadores. Se espera un gran ambiente en las gradas, con una afición exigente tras los últimos resultados.

¿Quién es el árbitro del Real Madrid – Girona?

El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Javier Alberola Rojas como colegiado principal del Real Madrid-Girona, mientras que Daniel Jesús Trujillo Suárez estará al frente del VAR, encargado de supervisar y revisar las jugadas polémicas que puedan producirse durante el partido.