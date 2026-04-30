El Real Madrid ya dibuja una reconstrucción que no será revolución

El Real Madrid ya dibuja el futuro. No le queda otra. La temporada, en cuanto a la competición, aún no ha finalizado, puesto que quedan seis partidos por disputarse en la Liga, pero en cuanto a los objetivos, todo se acabó cuando los de Arbeloa cayeron contra el Bayern en los cuartos de final de la Champions. La primera decisión que se ha tomado es la de prescindir de Arbeloa como entrenador una vez finalice la temporada. Al mismo tiempo, buscan alternativas para el banquillo, aunque la decisión se tomará con tiempo. Por otro lado, desde la dirección deportiva ya ha comenzado una reconstrucción de plantilla que no será una revolución.

Desde la cúpula madridista tienen claro que la plantilla no es el principal problema. Que sí, que faltan cosas, pero que la calidad está y no ha lucido como debía por la falta de trabajo físico que ha sufrido el equipo durante la etapa de Xabi Alonso como entrenador, cuando se puso al frente de esta parcela Ismael Camenforte. O eso consideran, Más tarde, con la llegada de Arbeloa, regresó Pintus a los mandos, pero ya era tarde. También consideran desde las altas esferas que primero se equivocaron con Xabi y después con Arbeloa a la hora de elegir a sus entrenadores.

Con esta situación, se ha llegado a la conclusión de que hay que reforzar la plantilla sin grandes revoluciones. Endrick regresará tras crecer cedido en el Lyon y jugar, salvo sorpresa, el Mundial con Brasil. Nico Paz también volverá previo pago de la cláusula de recompra que se guarda el club blanco, mientras que deberán estudiar qué hacen finalmente con Víctor Muñoz. Lo que es seguro es que no recalará en el Barcelona.

Al mismo tiempo, se estudia reforzar varias posiciones. Una de ellas es el lateral derecho con la más que probable salida de Carvajal, quien, salvo sorpresa, no renovará. También se quiere fichar un central de nivel y no se descarta que llegue otro jugador más joven para esa posición que pueda ir creciendo poco a poco. La lesión de Militao lo altera todo. Y, por último, se busca un centrocampista creativo que suba el nivel de la medular.

Las salidas, importantes

Al mismo tiempo, es importante estudiar las salidas. Gonzalo saldrá, aunque el Real Madrid se quiere guardar una opción de recompra. También se marchará Ceballos, al que le resta un año de contrato. Camavinga está en venta y apunta a ser la gran operación si llegan ofertas, mientras que con Asencio todo ha cambiado, puesto que estaba en venta, pero la lesión de Militao -cinco meses de baja-, sumada a su cambio de actitud, cambia su situación. También se espera que se vaya Fran García, quien ya quiso marcharse rumbo a la Premier en el mercado de invierno.