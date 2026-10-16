El Real Madrid exige la dimisión inmediata de Tebas por compararle con el régimen nazi

El Real Madrid exige la dimisión inmediata de Javier Tebas como presidente de la Liga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol. El club blanco ha publicado un durísimo comunicado en respuesta a unas manifestaciones del dirigente en las que, tal y como recoge la entidad, compara los métodos de actuación de su dirección con los de Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del régimen nazi, y señala a Real Madrid Televisión como instrumento de esa supuesta estrategia.

El Real Madrid ha pasado al ataque. La entidad considera «absolutamente intolerable y de extraordinaria gravedad» que una persona que ocupa dos cargos de máxima responsabilidad en el fútbol español recurra a semejante comparación para desacreditar al club, a sus dirigentes y a su televisión. Además, rechaza que la aclaración de Tebas sobre que no se refería a la ideología nazi rebaje la gravedad de sus palabras.

Para el club blanco, esa precisión no atenúa el carácter «profundamente ofensivo, moralmente repugnante e institucionalmente indigno» de las declaraciones. Una respuesta contundente que desemboca en una petición expresa: que Tebas abandone inmediatamente los dos cargos que ocupa.

El Real Madrid sostiene que este episodio forma parte de los ataques reiterados del presidente de la Liga contra la institución, su presidente y sus medios de comunicación. También le reprocha que aproveche preguntas, informaciones u opiniones de periodistas ajenos al club para atribuirle actuaciones de terceros sobre las que no tiene responsabilidad.

El caso Negreira ocupa otro lugar central en el comunicado. La entidad considera especialmente grave que Tebas utilice estas manifestaciones para cuestionar las actuaciones del Real Madrid y de su televisión respecto a los pagos del Barcelona al entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

En este sentido, el club asegura que ha tenido que acudir directamente a la UEFA ante lo que considera una falta de respuesta de la Liga y de la Federación. Su objetivo, explica, es exigir el completo esclarecimiento de esos pagos y la adopción de medidas que garanticen la integridad de las competiciones.

La exigencia del Real Madrid también alcanza al arbitraje. El club reclama una renovación integral del sistema arbitral y de las estructuras federativas de gobierno, gestión, supervisión y disciplina, mediante el relevo de quienes desempeñaron funciones de responsabilidad durante aquella etapa.

El comunicado termina cuestionando la continuidad institucional de Tebas. El Madrid considera que su conducta evidencia una falta de neutralidad, respeto e imparcialidad incompatible con sus responsabilidades y entiende que sus manifestaciones lo descalifican para seguir en sus cargos. Por ello, exige su salida inmediata y anuncia que continuará defendiendo su prestigio, el esclarecimiento del caso Negreira y la regeneración del fútbol español.