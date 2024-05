El Real Madrid cree que el PSG tiene un pacto con Mendy para ficharlo gratis

El Real Madrid está convencido de que Ferland Mendy ha llegado un pacto con el Paris Saint-Germain para irse gratis al equipo parisino en junio de 2025 cuando expira su actual contrato con el club blanco. El jugador termina contrato con el equipo blanco y de momento no existen movimientos para su continuidad en el Santiago Bernabéu.

«Hay un jugador del Real Madrid al que no le prestamos mucha atención, pero siempre cumple y es Mendy. Queda libre en el año 2025 y el Real Madrid le quiere renovar y si no, traspasarlo este verano porque saben que el PSG le ha hecho una oferta para que se vaya libre cuando expire su contrato. Si él se niega a la renovación lo que quieren es venderle y así financiar el fichaje de Alphonso Davies del Bayern de Múnich», aseguró Eduardo Inda en su intervención semanal en El Chiringuito de Jugones.

Por eso, el Real Madrid va a poner sobre la mesa a Mendy una oferta de renovación por tres temporadas, incluida la mejora de sueldo que lleva reclamando desde que cumplió su primera temporada en el equipo a las órdenes entonces de Zidane, para que el jugador se retrate y la rechace, porque sería una propuesta sensiblemente inferior al salario, incluido prima de fichaje, que estaría dispuesto a pagarle el PSG.

A Mendy le salen tres pretendientes en Inglaterra https://t.co/7tmD59XWv2 — okdiario.com (@okdiario) April 23, 2024

Si Mendy no acepta la oferta de renovación del club blanco, el Real Madrid se sentirá con las manos libres para ponerle este verano en el mercado y, si fuera necesario, presionarle para que acepte alguna de as ofertas que a buen seguro llegarán por él y así poder financiar en parte el fichaje de Alphonso Davies, el gran objetivo de la entidad madridista para esta próxima ventana del mercado de fichajes una vez cerrada la contratación de Mbappé.

Mendy sabe que tiene la sartén de su futuro bien asida por el mango y ahora está dispuesto a hacerse el duro con el Real Madrid. Nunca se ha sentido valorado en la escala salarial porque siempre ha sido intocable para los dos entrenadores que ha tenido. Primero para Zidane, el que pidió su fichaje cuando militaba en el Olympique de Lyon. Después para Ancelotti, que nunca ha dudado de Mendy ni siquiera con la competencia de Marcelo, Miguel Gutiérrez, Fran García e incluso la improvisación de Camavinga.

Ancelotti quiere a Mendy

El Real Madrid conoce de sobra la valía futbolística de Mendy, igual que su propensión a las lesiones musculares. El club blanco maneja a nivel interno un informe médico que desaconseja su renovación, a pesar de que Ancelotti estaría encantado con que el francés se quedara aunque tuviera que repartir minutos con Alphonso Davies, un jugador muy superior a Mendy en el apartado ofensivo, pero inferior a la hora de defender.

«Mendy es el mejor lateral izquierdo del mundo a nivel defensivo», se ha hartado de repetir el técnico italiano para ensalzar el valor del francés. Su partido de vuelta en el Etihad, donde secó a Bernardo Silva y no fue regateado ni una sola vez, es una lección magistral de las condiciones de Mendy como «defensa pesimista», que diría el propio Ancelotti.

Pero el Real Madrid tiene muy clara su hoja de ruta con Mendy. Si el francés acepta la oferta de renovación, perfecto. Si la rechaza, el club blanco no entrará en subastas y tratará de venderlo al mejor postor. Al francés no le van a faltar ofertas, entre ellas la del propio Bayern de Múnich, que necesitaría un lateral zurdo de primer nivel si se confirma el traspaso de Alphonso Davies al Real Madrid.

Además del Bayern y del pacto para irse al PSG que sospecha el Real Madrid, a Mendy le sobran pretendientes en la Premier y más en su situación contractual con apenas un año de contrato por delante. El jugador, sin embargo, tiene muy claro que de no renovar con el Real Madrid tratará de apurar sus opciones para agotar su contrato con el club blanco y marcharse del Bernabéu en junio de 2025 con la carta de libertad y una buena prima de fichaje debajo del brazo.

El indestructible Mendy en el Santiago Bernabéu https://t.co/FSSbnBsd0O — okdiario.com (@okdiario) April 6, 2024

El verano, en ese escenario, puede ser muy largo con Mendy. Si no acepta la oferta de renovación que el Real Madrid le pondrá encima de la mesa el francés verá si se enroca o sale traspasado pronto. Una situación análoga vivió el mismísimo Kylian Mbappé la temporada pasada en el PSG. No quería renovar y el club le presionó para que saliera. El jugador se mantuvo firme en su postura y el PSG acabó apartándole del equipo en pretemporada, una decisión que el Real Madrid no va a tomar nunca con Mendy, aunque sí intentaría convencerle de que lo mejor para todas las partes, en caso de no renovar, sería lograr una salida este verano.