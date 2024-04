Cuidados intensivos para Mendy. El Real Madrid le cuidará con la intención de que esté al cien por cien en el duelo que enfrentará el próximo martes a los blancos con el Bayern de Múnich en la ida de las semifinales de la Champions. El francés está trabajando de manera individual desde que finalizó el encuentro contra el Manchester City perteneciente a la vuelta de los cuartos de final de la máxima competición continental.

Mendy no trabajó al mismo ritmo que sus compañeros la pasada semana ni el viernes ni el sábado, aunque sí estuvo en la convocatoria del Clásico que el Real Madrid ganó al Barcelona en el Santiago Bernabéu. No obstante, aunque estuvo sentado en el banquillo, tanto el jugador como Ancelotti sabían perfectamente que jugar contra los azulgranas era un riesgo que se podía traducir en una lesión tremendamente inoportuna en este tramo tan decisivo de la temporada. Por ello, ni siquiera calentó en la banda del coliseo madridista.

Después, el Real Madrid tuvo dos días libres y, en el regreso a los entrenamientos, Mendy volvió a trabajar al margen del grupo. Sobre el césped, pero en solitario. Los preparadores del conjunto blanco continuaron mimando al francés, que todavía no ha superado la ligera sobrecarga que sufrió en el Etihad tras un partido tremendamente intenso y que machacó el físico de los hombres de Carlo Ancelotti.

Por ello, Mendy no viajará a San Sebastián. No es el momento de asumir riesgos. El francés continuará trabajando en Valdebebas en los próximos días con el objetivo de estar al cien por cien el martes que viene en el Allianz Arena. Desde el Real Madrid tienen tan claro que asumir cualquier riesgo no tiene sentido, como que el galo podrá enfrentarse al Bayern de Múnich con máximas garantías de rendir al máximo nivel.

La importancia de Mendy

Mendy es un jugador capital para este Real Madrid. Los números dicen que con él en el terreno de juego los blancos son mucho más sólidos defensivamente. Un dato impresionante es que en los ocho partidos que ha jugado esta temporada en la Champions, solo ha sido superado por sus rivales con regateándole en tres ocasiones.

Mendy es un seguro de vida para el Real Madrid. Un jugador importantísimo y clave para que los blancos sean todavía más competitivos en la Champions. Su presencia ante el Bayern, donde no estará Carvajal en la ida, por sanción, es básica para que los madridistas puedan afrontar el duelo que se jugará en Múnich con garantías de éxito. Con el francés en el lateral izquierdo todo es más sencillo.

Por todo esto, Mendy para Ancelotti es un jugador importantísimo dentro de la plantilla. Un jugador que siempre que esté bien, será titular. Y lo bueno para el italiano es que este curso, al contrario de lo que sucedió la pasada temporada, las lesiones sí le están respetando al francés. Salvo al inicio de curso, cuando que se tuvo que recuperar de una lesión muscular, durante el resto de la temporada las dolencias le han respetado, algo que ha celebrado el italiano y el Real Madrid.

Un futuro incierto

Ancelotti no duda en asegurar públicamente que Mendy es el mejor lateral izquierdo del mundo defensivamente. El mensaje que el italiano manda a todos, incluido el club, es que el francés para él es un jugador muy importante, aunque su futuro sigue abierto.

Mendy finaliza contrato en 2025 y no quiere dejar el Real Madrid. De hecho, si el club le pusiese encima de la mesa una oferta de renovación la aceptaría. Ancelotti también quiere que el francés continúe, pero en la entidad madridista, a pesar de todo, le mantienen el cartel de transferible.

Con 28 años, un año de contrato por delante, tras hacer una gran temporada y con la intención de fichar a Davies, en el Real Madrid se siguen inclinando por la opción de venderle este verano, aunque para ello debería querer salir el jugador. Lo que sí parece seguro es que en el próximo mercado llegarán ofertas por él, especialmente desde Inglaterra, después de que el pasado verano nadie se interesara por un jugador que tuvo una temporada muy complicada.

No obstante, esto será un problema del Real Madrid, Ancelotti y Mendy una vez finalice la temporada. Ahora, todos están centrados en los retos que tienen por delante, cerrar la Liga y ganar la Champions, y para ello necesitan la mejor versión del lateral izquierdo.