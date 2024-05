Bellingham desvela los motivos que le llevaron a coger el dorsal 5 que llevó Zidane: «¿Quién es ese tío?»

Jude Bellingham ha explicado qué fue lo que le llevó a tomar el número 5 en el Real Madrid, el mismo que llevó Zinedine Zidane. El inglés sorprendió al fichar por el conjunto blanco y escoger el dorsal que había convertido en icónico el astro francés durante su etapa en el Bernabéu. Bellingham, que por entonces era un niño, ha confesado ahora que veía a su padre por casa con su camiseta y le preguntaba que «¿quién es ese tío?».

El británico ha desvelado los motivos que le llevaron a elegir el número que llevó Zidane y ha señalado que «en cierto modo, se ha cerrado el círculo». Uno de los ídolos de su padre era el entonces jugador del conjunto blanco y siempre llevaba la camiseta con el ‘5’ a la espalda puesta. De ahí que Bellingham, al llegar al Real Madrid, tuviera claro qué número quería.

«Mi padre siempre llevaba una camiseta del Real Madrid por casa con ‘Zidane’ en la espalda, lo cual es gracioso porque, en cierto modo, se ha cerrado el círculo. Él me la regaló cuando llegué aquí en verano. Siempre la llevaba puesta. Y yo siempre le decía: ‘¿Quién es este tío que llevas en la camiseta?’. Y él siempre contestaba: ‘Cuando seas mayor, te subiremos en Youtube…’ Y ahora que llevo el ‘5’ ha acabado siendo una historia bastante significativa. Realmente bonita para mí», ha confesado el jugador del conjunto blanco.

En unas palabras a Movistar, antes de medirse al Bayern en las semifinales de la Champions y tras ganar su primera Liga con el Real Madrid, el inglés ha detallado los motivos que le llevaron a tomar esa elección. Cabe recordar que, cuando llegó, el número no estaba libre, puesto que lo portaba Vallejo. Sin embargo, el central se lo cedió aunque todavía no sabía si terminaría saliendo en verano del club, como acabó sucediendo.

❞𝑴𝒊 𝒑𝒂𝒅𝒓𝒆 𝒔𝒊𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆 𝒍𝒍𝒆𝒗𝒂𝒃𝒂 𝒖𝒏𝒂 𝒄𝒂𝒎𝒊𝒔𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒁𝒊𝒅𝒂𝒏𝒆❞ Bellingham y el 5 del Real Madrid.

Una historia destinada a ocurrir.#LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/cljQ9h5VCC — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 6, 2024

De hecho, Bellingham le quiso agradecer en su presentación el detalle que tuvo el defensa zaragozano con él al dejarle llevar el número 5. «Me gustaría darle las gracias a Vallejo por darme el dorsal ‘5’. He estado charlando con él. Estoy muy agradecido. Admiro mucho a Zidane. No intento ser como él, pero me inspira. Estoy encantado de tener este honor», señaló en su primera rueda de prensa como jugador del Real Madrid.

Bellingham cierra el círculo con Zidane

La historia que esconde la elección de Jude Bellingham es algo muy significativo para el inglés, como él mismo ha contado. Ahora, con el ‘5’ a la espalda con el Real Madrid busca cerrar aún más el círculo, haciendo historia como ya hizo Zidane en su día como jugador del conjunto blanco. Por el momento, Bellingham ha ganado ya una Supercopa y una Liga como madridista, siendo el principal protagonista del campeonato que recientemente han ganado los blancos.

Pero esta temporada aún puede acabar mejor. El miércoles, el Real Madrid se juega el pase a la final de la Champions League ante el Bayern de Múnich. Zidane, en su primera temporada en las filas madridistas ganó la Champions ante el Bayer Leverkusen, con un golazo que quedó para el recuerdo. Quién sabe si Bellingham podrá hacer lo propio en la final del próximo 1 de junio en Wembley.