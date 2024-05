La Liga de Bellingham

Esta Liga, la número 36, que ganó el Real Madrid en diferido tras ver como el Barcelona caía goleado en Montilivi ante el Girona, tiene muchos nombres propios, pero uno, sin duda, es el de Jude Bellingham. El inglés, en su primera temporada como jugador madridista, ha sido capaz de marca la diferencia para ser clave en la consecución de este alirón. Hasta el momento, suma 18 goles, ha repartido cuatro asistencias y ha dejado momentos para el recuerdo.

Bellingham vio portería en las cuatro primeras jornadas de Liga. Se estrenó ante el Athletic en San Mamés, marcó dos dianas en Almería -donde también dio una asistencia-, hizo el tanto de la victoria en Vigo y repitió contra el Getafe. Tuvo tres partidos en blanco, hasta que volvió a ser clave frente al Girona y dio el primer manotazo al campeonato en el Clásico de Montjuic.

Bellingham hizo dos dianas en su primer Clásico oficial contra el Barcelona para sumar tres puntos muy importantes. Primero, empató el duelo con un zapatazo lejano imparable para Ter Stegen. Y, después, en el descuento, hizo la diana de la victoria. Anticipo de lo que vendría.

Jude continuó siendo capital para los blancos, hasta que llegó la noche de Mestalla. Nadie puede olvidar los dos partidos de sanción con los que castigaron a Bellingham por decir a Gil Manzano «It’s a fucking goal! The ball is in the air» (¡Es un maldito gol! La pelota está en el aire), tras ver como el árbitro extremeño pitaba el final del partido justo antes de impactar un cabezazo que terminaba en gol y daba la victoria a los madridistas.

Esta inactividad le pasó factura, pero volvió a aparecer para terminar de sentenciar el título. En el Clásico contra el Barcelona que se celebró en el Bernabéu y, otra vez, en el tiempo de descuento, dio los tres puntos a los blancos. Un gol capital y que permitió a los hombres de Carlo Ancelotti sentirse campeones por primera vez. «El momento más importante fue el gol de Bellingham contra el Barcelona, que nos devolvió los 11 puntos de ventaja», aseguró Ancelotti al quedarse con un momento de la temporada.

La otra lucha de Bellingham

Por delante, Bellingham tiene otra lucha en esta Liga, que no es otra que terminar como máximo goleador. El inglés suma 18 dianas en lo que va de temporada y está a dos de Dobvyk, que ha hecho 20 tantos en lo que va de temporada.

Ser el máximo goleador de la Liga no es el principal cometido del inglés, ya que su función no es la de ser goleador, pero ya que está tan cerca de conseguirlo lo peleará hasta el final. .

Enamorado del madridismo

En esta primera temporada, Bellingham también ha tenido tiempo de enamorarse del club. Si bien es cierto que la afición está entregada a Jude, el inglés en muchas ocasiones parece que ha nacido en Chamberí. Un ejemplo fue como abandonó el Bernabéu tras ganar la Liga, con su madre al volante y él celebrando con los aficionados todavía presentes el título número 36 que acaban de conseguir. Su primera Liga.