Bernardo Silva: «Jugamos en casa, pero nos enfrentamos al rey de la competición»

Bernardo Silva fue el jugador del Manchester City que compareció ante los periodistas en la previa de la vuelta de los cuartos de final de la Champions que enfrentará al conjunto inglés con el Real Madrid. Llegan a este duelo tras haber empatado en la ida, celebrada en el Santiago Bernabéu, por lo que el encuentro que se vivirá en el Etihad Stadium será a todo poder.

El portugués comenzó analizando las opciones que tienen de repetir los tres títulos por segundo año consecutivo: «No me sorprende porque han demostrado durante los últimos años que podemos pelear por todos los títulos. Esto es muy difícil, por eso sólo dos equipos han ganado el triplete, pero estamos ahí. Es un gran reto para nosotros».

«Fue un buen día para nosotros, no esperaba que perdieran puntos los dos equipos. Si hacemos nuestro trabajo bien podemos ganar la Premier. Estoy contento, pero aún queda mucha temporada. Hace dos semanas, cuando jugamos contra el Arsenal, parecía que todo se había ido y ahora parece que podemos ganar. Por eso el fútbol es tan bonito. No hay que pensar en tripletes, no sería realista. Tenemos partidos muy complicados contra Real Madrid y Chelsea», añadió.

Sobre el 4-0 de la pasada temporada, fue claro: «No lo he vuelto a ver. Sólo tengo la sensación de lo que hicimos en el campo aquel día. Nunca surge el mismo partido dos veces. Creo que el Real Madrid está más fuerte esta temporada y van a querer vengarse. Será complicado».

«Teníamos esa sensación y la seguimos teniendo. Somos muy fuertes con nuestra casa. La sensación de como los eliminaron en el Bernabéu queríamos corregir las cosas y pedir perdón a nuestra afición. Esta temporada es un partido diferente. Son equipos diferentes. Veremos lo que pasa, jugamos en casa, pero nos enfrentamos al rey de la competición. Les tenemos mucho respeto», añadió.

Bernardo habló muy bien de Modric y Kroos: «Llevan 15 años haciendo esto. Después de todo lo que han conseguido, siguen trabajando. Son un ejemplo para los niños. No piensan en ellos mismos, sólo en el equipo. Es un gran ejemplo para todos los que juega».

El luso también opinó de De Bruyne: «Cuando está ahí, todo es diferente. Es uno de los mejores jugadores de nuestra generación. Esperemos que pueda jugar bien, es muy importante».

«Me motiva porque sabemos lo bueno que ha hecho este equipo desde que llegué aquí. Queremos ampliar el legado, ganar seis Premier de siete y conquistar dos Champions seguidas», comentó.

«Hay máximo respeto por el Real Madrid y por todo lo que ha conseguido. Es un equipo muy peligroso. Juega de una manera muy diferente a la nuestra. Sientes que tienes el control del partido, pero te cogen dos veces y te hacen goles. Te da la sensación de que tienes el partido controlado y no es así, Individualmente pueden tener el mejor equipo del mundo, Le tenemos mucho respeto. Jugamos en casa y tenemos confianza, pero máximo respeto», comentó sobre el conjunto blanco.

«Han cambiado su esquema. Ahora no tienen a Benzema, pero Bellingham juega de falso nueve. Rodrygo está muy bien. Seguro que el Real Madrid tiene el orgullo un poco herido por lo que pasó el año pasado», añadió.

Sobre Walker, confirmó que «estará», aunque dejó claro que no sabe «en que condiciones». «Es nuestro capitán y defiende a los mejores atacantes del mundo como nadie. Es muy importante y no se puede negar», comentó.