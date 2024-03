Real Madrid – Celta de Vigo: sigue en directo el partido de la Liga EA Sports

El Real Madrid se mide este domingo al Celta de Vigo, en la búsqueda de una nueva victoria que les permita mantener la diferencia respecto al Girona y al Barcelona. Tras el polémico empate en Mestalla y la clasificación para los cuartos de final de la Champions, con un juego más que mejorable, los blancos reciben en el Santiago Bernabéu al equipo dirigido por Rafa Benítez. No llegan en un buen momento los gallegos, que no terminan de arrancar, pero la victoria del Cádiz les obliga a sumar si no quieren meterse en más problemas. El duelo entre Real Madrid y Celta comenzará a las 18:30 horas y en OKDIARIO te contamos todo lo que suceda a través de esta retransmisión en directo, con comentarios minuto a minuto sobre todo lo que pase en el Santiago Bernabéu.

Real Madrid y Celta se juegan mucho más que tres puntos, puesto que ambos se complicarían sus objetivos en función de no llevarse la victoria. Para los de Ancelotti, un triunfo supondría mantener la diferencia de siete puntos respecto al Girona y de ocho ante el Barcelona. Tras la victoria de ambos conjuntos, los blancos no pueden fallar o verán como, a falta de 10 jornadas para el final, se avivará una pelea por la Liga EA Sports que tienen encarrilada desde hace varias jornadas.

En el caso del Celta, el triunfo del Cádiz les ha colocado a dos puntos del descenso. Los vigueses suman siete de los últimos 15 puntos, pero ha sido insuficiente para escaparse de la parte baja de la clasificación. Ganar en el Bernabéu les llevaría también a adelantar al Rayo Vallecano, lo que les daría más oxígeno en la pelea por no perder la categoría, puesto que dejarían de marcar la permanencia.

El duelo llega marcado por la ausencia de Jude Bellingham. El inglés cumplirá el primero de los dos partidos de sanción que le han caído por protestarle a Gil Manzano la decisión de pitar el final del partido ante el Valencia en el momento en el que centraba Brahim antes del remate de la estrella madridista que habría puesto el 2-3 en el marcador.

Dónde ver el Real Madrid– Celta en directo

El Real Madrid – Celta de Vigo que se disputa en el Santiago Bernabéu se podrá ver por televisión en directo a través de Movistar+, que fue uno de los medios de comunicación que adquirió los derechos parciales de la emisión del campeonato español. El canal escogido para retransmitir este apasionante encuentro será Movistar La Liga, que hay que recordar que es de pago, por lo que habrá que estar suscrito al paquete que incluye el fútbol español en esta plataforma.

El encuentro entre Real Madrid y Celta de la jornada 28 de la Liga EA Sports, se podrá seguir en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+, que está disponible en dispositivos como móviles, ordenadores, smarts TVs o tablets. Por otro lado, en la web de DIARIO MADRIDISTA te ofreceremos la mejor información previa de este duelo entre dos clásicos del fútbol español, como la narración en directo del resultado, goles y minuto a minuto y todas las reacciones que se produzcan de los protagonistas una vez que el colegiado señale el final de este choque que se juega en el Santiago Bernabéu.