Apelación desestima el recurso del Real Madrid y Bellingham cumplirá dos partidos de sanción

Jude Bellingham finalmente tendrá que cumplir dos partidos de sanción. El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol ha desestimado el recurso del Real Madrid y el futbolista británico no podrá estar en los duelos ante Celta y Osasuna. Todo después de la expulsión de Gil Manzano en el escándalo de Mestalla del pasado sábado.

El Comité de Competición castigó a Bellingham con dos encuentros por dirigirse al colegiado con «actitud agresiva y gritando» en aplicación del artículo 144 del Código Disciplinario de la RFEF. En la sanción, además de los dos partidos, se añadió también una económica al futbolista, que tendrá que pagar 600 euros.

Jude Bellingham en ningún momento insultó a Gil Manzano, tal y como recogió el propio colegiado extremeño en el acta del encuentro. «En el 99′, el jugador Bellingham, Jude Victor William fue expulsado por el siguiente motivo: Tras la finalización del partido y aun en el terreno de juego, se dirigió a mí corriendo y en actitud agresiva y a gritos, repitiendo en varias ocasiones: ‘it’s a fucking goal’», se puede leer en el acta que escribió Jesús Gil Manzano del encuentro que enfrentó a Valencia y Real Madrid.

🎙️ Informa @isaacfouto ❌ El Comité de Apelación desestima el recurso del @realmadrid por la sanción a Bellingham tras el partido ante el @valenciacf 🟥 El inglés cumplirá los dos partidos de sanción 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/UIWNZ3Zvws — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 8, 2024

Por ello, el Real Madrid recurrió la sanción de dos partidos impuesta por el Comité de Competición ante Apelación y el organismo de la Real Federación Española de Fútbol finalmente ha decidido mantener la sanción de dos partidos tal y como avanzó la COPE. De esa manera, Bellingham no podrá estar en los duelos en los que el conjunto blanco se enfrentará a Celta y Osasuna en la Liga EA Sports.

Bellingham se pronuncia

Jude Bellingham habló sobre la sanción impuesta por el Comité de Competición tras el empate ante el Real Madrid y la clasificación para los cuartos de final de la Champions League. El centrocampista británico habló ante los medios de comunicación y opinó sobre una sanción que él consideraba injusta. También dejó claro que siente que los árbitros quieren dar ejemplo con él por ser nuevo en la Liga.

«No dije nada ofensivo, no dije nada diferente a lo que dijeron mis compañeros y creo que a veces porque soy nuevo quieren dar ejemplo conmigo. Al final tengo que ser responsable de mis actos y no estoy orgulloso, pero creo que dos partidos por ello es un poco ridículo, pero si son dos partidos he de asumir mi responsabilidad y animaré desde la grada», afirmó Bellingham en zona mixta tras el partido ante el Leipzig.

Jude Bellingham también fue investigado por un posible insulto a Mason Greenwood durante el encuentro que disputaron Getafe y Real Madrid en el Coliseum. Después de varias semanas intentando esclarecer si hubo insulto del jugador madridista, finalmente el jueves se confirmó que el caso quedaba archivado y no habrá sanción adicional para el mejor futbolista de la Liga que ya está viviendo en sus propias carnes los males del fútbol español.