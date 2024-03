Competición archiva el caso del insulto de Bellingham a Greenwood

El Comité de Competición ha archivado la causa del supuesto insulto de Jude Bellingham a Mason Greenwood durante el Getafe-Real Madrid, celebrado el paso 1 de febrero en el Coliseum. El club azulón trasladó el caso a la Liga, en el que se acusaba al futbolista del Real Madrid de haber llamado «rapist» («violador», en español) o «rubbish» («basura», en español) a su compatriota del Getafe. Finalmente, el caso ha sido archivado porque en las imágenes no se acredita que el madridista diga eso.

Tras la queja del Getafe para aclarar lo que había sucedido, la Liga, como hace siempre, solicitó un informe pericial de lectura de labios para investigar lo sucedido y actuar en función de lo que hubiera ocurrido, siempre y cuando quedara acreditado que el futbolista del Real Madrid había insultado a su compatriota del Getafe. El club que preside Ángel Torres reclamaba que Bellingham había llamado «violador» a Greenwood. Finalmente, ante la imposibilidad de esclarecer lo que le dijo, el caso ha sido sobreseído y el madridista no será sancionado.

En aquel partido disputado hace más de un mes, que acabó con victoria del Real Madrid por 0-2 con un doblete de Joselu, los dos futbolistas ingleses tuvieron un encontronazo durante la primera mitad. Según el Getafe, Bellingham había llamado «violador» a Greenwood, que estuvo siendo investigado en Inglaterra por un caso de violencia machista contra su novia. Al final, el jugador inglés quedó libre de cargos, pero no volvió a jugar en el Manchester United. Por eso, Mason, decidió emprender una nueva aventura en el conjunto de Bordalás, donde se ha convertido en una de las grandes estrellas del equipo.

Tras la investigación de la Liga y después de no poder determinar si había insulto o no y, en caso de haberlo, qué decía exactamente, según desvela Marca, el Comité de Competición de la RFEF ha decidido archivar el caso y no sancionar a Jude Bellingham tras revisar el informe pericial de la Liga de lectura de labios.

Greenwood pidió que pararan la investigación

El propio protagonista, Mason Greenwood, pidió tanto a su club como a la Real Federación Española de Fútbol que paralizaran la investigación contra Jude Bellingham por el supuesto insulto que el jugador del Real Madrid habría dicho al del Getafe durante el duelo liguero. El futbolista del equipo del sur de la Comunidad de Madrid no quería que su compatriota fuera castigado y solicitó que se paralizara la investigación sobre Bellingham.

Según explicaba The Sun en su día citando a fuentes cercanas al delantero del Getafe, Greenwood «no quiere mala publicidad y solo quiere seguir jugando al fútbol». Por su parte, Ángel Torres, presidente de la entidad azulona, declaró que ellos no habían denunciado y que Greenwood «se dedica a jugar». Contento por el rendimiento del futbolista inglés, que llegó el pasado verano al Coliseum, Torres explicó que él no pidió que incluyeran este encontronazo entre los jugadores ingleses en el informe del partido. «Esto no lo he hablado con Florentino porque no hay nada que hablar», dijo el presidente del Getafe.