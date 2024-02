Greenwood pide a la Federación que paralice la investigación contra Bellingham

Mason Greenwood ha pedido a la Federación Española de Fútbol que paralice la investigación contra Jude Bellingham por el supuesto insulto que el jugador del Real Madrid habría dicho al del Getafe en el duelo de Liga que les enfrentó en el Coliseum hace unas semanas.

En ese partido, que el Real Madrid ganó por 0-2, los dos jugadores ingleses tuvieron un encontronazo en un momento de la primera mitad. El Getafe aseguró que Bellingham habría llamado «violador» («rapist», en inglés) a Greenwood, que tuvo abierta una investigación en Inglaterra por un caso de violencia machista contra su novia. Al jugador inglés, una de las figuras de este año del Getafe, le retiraron todos los cargos, aunque no volvió a jugar en el Manchester United.

Tras la queja del Getafe, LaLiga solicitó un informe pericial de lectura de labios para investigar el hecho y una vez elaborado lo trasladó al Comité de Competición de la Federación, órgano que tiene competencias para decidir sobre este caso. En el supuesto de que se confirmara el insulto Bellingham, actualmente lesionado, podría ser sancionado con varios partidos.

Y eso es lo que ahora quiere evitar Greenwood. Según informa The Sun, el futbolista del Getafe no quiere que su compatriota sea castigado y ha solicitado que se pare la investigación sobre Bellingham. Greenwood «no quiere mala publicidad y solo quiere seguir jugando al fútbol», explica el diario británico citando fuentes cercanas al jugador del Getafe.

Ángel Torres, presidente del equipo del sur de la Comunidad de Madrid, avanzó que ellos no habían denunciado y que Greenwood «se dedica a jugar». Contento por el rendimiento del futbolista inglés, que llegó el pasado verano al Coliseum, Torres explicó que él no pidió que incluyeran este encontronazo en el informe del partido. «Esto no lo he hablado con Florentino porque no hay nada que hablar», explicó el presidente del Getafe.

Greenwood pide que se paralice la investigación

Getafe y Real Madrid se enfrentaron el pasado 1 de febrero en el Coliseum en el que Greenwood jugó todo el partido mientras que Bellingham fue cambiado por Ancelotti ya en el tramo final del duelo, que ganó el equipo blanco por 0-2. El encontronazo entre los dos jugadores ingleses fue en la primera parte, tras un lance del juego, momento en el que Bellingham gritó a Greenwood algo que desde el entorno del Getafe se denunció que había sido el insulto de «violador».

LaLiga dio por buena esa versión y trasladó al Comité Antiviolencia este supuesto insulto, que todavía se investiga y que no ha tenido todavía ninguna sanción a la espera del Comité de Competición de la RFEF. Ahora Greenwood pide que se paralice la investigación y que Jude Bellingham no sufra ningún tipo de castigo por lo ocurrido en el Coliseum.