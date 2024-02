La Liga denuncia cánticos racistas a Vinicius en Getafe y a Bellingham por un supuesto insulto a Greenwood

La Liga ha denunciado ante la Comisión Antiviolencia los cánticos racistas que Vinicius Junior sufrió antes del encuentro disputado entre el Real Madrid y el Getafe disputado en el Coliseum el pasado 1 de febrero. Además, también recogen varios insultos registrados a Dani Ceballos por parte de los aficionados del conjunto azulón, así como uno que presuntamente profirió Jude Bellingham a Mason Greenwood.

En su denuncia de la jornada aplazada por la disputa de la Supercopa de España, la institución que dirige Javier Tebas ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes los hechos que se dieron en el Coliseum. El escrito de la Liga recoge que «coincidiendo con la llegada del equipo visitante, se detecta una grabación entre la multitud agolpada, en la que numerosos aficionados locales entonan cánticos intolerantes, escuchándose de manera individual los gritos de ‘hijos de puta’, ‘Vinicius, mono’».

Además, se basan en unas capturas de vídeos publicados en redes sociales para la denuncia a Bellingham, por insultar en inglés a Mason Greenwood. Varios usuarios afirmaban que se refería a él como «rapist», cuya traducción es violador. La Liga, toma por buena esta versión y traslada a Antiviolencia el supuesto insulto proferido por el madridista al futbolista del Getafe, del que cabe recordar que fue denunciado por su pareja por agredirle brutalmente hace años.

«Se ha de informar, igualmente, que tras la finalización del partido se detectó a través de las RRSS, mensajes al respecto de un posible incidente en el que presuntamente, el jugador visitante Jude Bellingham le profiere un insulto en inglés al jugador local Mason Greenwood tras una acción del juego. Sobre este incidente se han hecho eco numerosos medios de comunicación, tal y como se acredita en el informe de incidencia anejo», refleja el escrito de la Liga.

Vinicius y Ceballos, insultados en Getafe

No son los únicos incidentes que recoge sobre el encuentro la Liga. La patronal refleja además que Dani Ceballos, que no jugó en el encuentro celebrado en el Coliseum, también recibió diversos insultos por parte de la afición azulona. No sólo Vinicius fue el foco de la ira de los hinchas locales, sino que el sevillano también fue uno de los futbolistas que recibió insultos, hasta el punto de que se tuvo que activar el protocolo antiviolencia y emitió tanto por megafonía como por los videomarcadores un mensaje contra estos actos.

Hasta en dos ocasiones se recogen actos contra el mediocentro madridista. En el minuto 60 de partido y «durante aproximadamente 10 segundos», un grupo de aficionados le habría cantado «es un paleto, Ceballos es un paleto». Además, minutos después, en el 64′, cerca de los vestuarios, le gritaron «Ceballos gitano».

El Real Madrid se impuso en el estadio del Getafe por 0-2, en un partido complicado, en el que Joselu fue el encargado de darles la victoria a los de Ancelotti con un doblete. En aquel partido, los madridistas reclamaron hasta tres acciones polémicas, a pesar de la victoria: una posible agresión de Damián a Vinicius y un penalti sobre el brasileño de Carmona y otra pena máxima de Milla sobre Brahim.