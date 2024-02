El precioso gesto de Bellingham con un joven aficionado del Real Madrid enfermo de leucemia

Tras finalizar el duelo que enfrentó a Getafe-Real Madrid en el Coliseum, Jude Bellingham volvió a dejar un gesto de esos que se demuestran el valor humano del inglés. Dentro del campo es uno de los mejores jugadores del planeta, pero fuera tiene gestos que le hacen mejor como ser humano.

Al término del encuentro que midió a ambos equipos madrileños y que terminó con victoria madridista por 0-2, Bellingham se acercó a la grada para hablar con un niño que está luchando contra la leucemia. El jugador del Real Madrid habló unos minutos con el joven, le regaló su camiseta, se hizo una foto y le pidió que sonriera.

"Sonríe" 😁 El precioso gesto de @BellinghamJude con Leyre, una joven aficionada con leucemia, tras el Getafe – Real Madrid 🎥: @SQuirante pic.twitter.com/hCQai0KEOn — DAZN España (@DAZN_ES) February 1, 2024

En estas imágenes, grabadas por Dazn, se puede ver el valor humano de Jude Bellingham, que no deja de demostrar que es uno de los mejores futbolistas del planeta en el campo, pero también un ejemplo de valores fuera de él.

Además, tal y como captaron minutos después las cámaras de Real Madrid TV, también tiene muy buena relación con todos sus compañeros. En mitad de la entrevista, se escuchó un grito de Jude donde llamaba entre risas David Beckham a Lucas Vázquez.

La filosofía de Bellingham

«Cuando juego al fútbol nunca se me ha pedido hacer algo que no haya hecho en el pasado o que no pueda hacer. Cuando estoy en casa, mis padres se centran en que sea una buena persona y un buen ejemplo para mi hermano pequeño y mis amigos. Siempre me dicen que el fútbol es un extra y que siga siendo como soy. Están más enfocados en cómo soy en casa. Tengo mucho apoyo. Ya no soy un principiante y sé que habrá altibajos, pero tengo la confianza y a personas cerca para aguantar los golpes. Gracias a ellos no me afectan los momentos malos que puedan venir. Sé cómo ser fuerte. Tengo mucha suerte de estar rodeado de tan buena gente», aseguró en una entrevista concedida a los medios oficiales del club.

«Una cosa que creo que hago bien es adaptarme al entorno. Meterme de lleno en el lado futbolístico y también en el social. Cuando estoy fuera soy una persona reservada y no me gusta relacionarme con demasiada gente, ya que me cuesta por el idioma, pero siempre soy muy educado. En cuanto al fútbol, cuando sabes que vas a estar aquí mucho tiempo y que vas a estar viniendo a trabajar todos los días, es importante que des todo y estés abierto a aprender para evitar errores y encontrar buenas sensaciones, para jugar bien y sentirte cómodo», añadió.