El precedente de Greenwood que da la razón al Real Madrid con Bellingham

El Real Madrid está muy enfadado tras conocer la sanción de dos partidos a Jude Bellingham por el simple hecho de decir «it’s a fucking gol», «es un jodido gol» en inglés, pero por fortuna para el club hay un precedente de esta misma temporada en el que se puede fijar, el de la expulsión a Mason Greenwood en el partido del Getafe disputado el pasado 2 de enero contra el Rayo Vallecano. Este choque se disputó en el Metropolitano por el cierre del Coliseum y estuvo lleno de polémica.

Pero volviendo a lo del pasado sábado, todo sucedió después de que Gil Manzano pitase el final del partido en Mestalla cuando Brahim Díaz estaba poniendo el centro del 2-3 que nunca subió al marcador. Bellingham, fruto del enfado, se dirigió al igual que la mayoría de jugadores de su equipo hacia el colegiado extremeño para expresar su desacuerdo con la decisión, pero sus palabras y su «actitud y agresiva y a gritos» como explicaba Gil Manzano en su acta le ha acarreado un castigo de dos partidos sin jugar.

Pero como decimos, el Real Madrid, que recurrirá la sanción a Competición, tiene un caso parecido que se produjo hace justo dos meses. Aquel día, el árbitro Figueroa Vázquez le enseñó la roja al jugador inglés por un insulto que nunca se produjo: «fuck you», «que te jodan» en su idioma. Greenwood fue uno de los tres futbolistas del Getafe que se llevaron una roja, pero la del extremo finalmente fue desestimada.

«Greenwood no domina el castellano y sólo ha dicho «no me jodas», no le ha insultado en ningún momento», explicó su entrenador, José Bordalás en rueda de prensa, a lo que unos días más tarde Competición absolvió al ex del Manchester United con el siguiente comunicado: «El repetido visionado de las imágenes, en efecto, ha permitido a este Comité concluir, más allá de toda duda, que la acción que motivó la expulsión no se produjo tal y como la describió el colegiado y, en definitiva, probar el error material manifiesto en el relato arbitral».

Greenwood, precedente para el Real Madrid con Bellingham

«Dichas imágenes demuestran que efectivamente el jugador dijo ‘One, two, three, four, fuck’, tal y como afirma el club en su escrito y refiere la traductora jurada en su informe. Más allá de que este Comité considere que es un modo inapropiado en el que dirigirse al colegiado del encuentro, lo verdaderamente relevante aquí es que no ocurrió lo que el mismo hizo constar en el acta», concluyó el Comité de Disciplina.

Por tanto, el Real Madrid puede tomar el indulto a Greenwood como un ejemplo para recurrir la sanción a Bellingham, que según lo dictado este miércoles se perdería los dos próximos partidos de Liga de su equipo contra Celta de Vigo y Osasuna. Al igual que Bordalás en su momento, Carlo Ancelotti también detalló en sala de prensa las palabras de su jugador.

«Nos ha molestado la roja a Bellingham porque no ha dicho ningún insulto. Era frustración. Ha dicho «fucking goal» y es la verdad. Si pita cuando el portero del Valencia rechaza el balón es válido, pero ha dejado continuar y hemos tenido la posesión. Creo que ha hecho un error. El jugador ha sido claro en lo que ha dicho. Es verdad que se ha acercado de manera vehemente después del gol y es normal. No ha sido un insulto en absoluto. A ver qué escribe el árbitro en el acta», dijo el italiano, técnico del Real Madrid, que espera que el Comité rectifique su decisión con Bellingham llevando a cabo una investigación más profunda como sucedió con Greenwood.