Se consuma el esperpento: sancionan a Bellingham con dos partidos

El Comité de Competición ha sancionado a Jude Bellingham con dos partidos de sanción tras la roja que vio frente al Valencia en Mestalla el pasado fin de semana. Por lo tanto, Carlo Ancelotti no podrá contar con el inglés el próximo domingo ante el Celta en el encuentro que se celebrará en el estadio Santiago Bernabéu ni frente a Osasuna en El Sadar.

Además, en la sanción también hay dos multas accesorias de 700 euros al club y 600 al jugador, en aplicación del artículo 144 del Código Disciplinario de la RFEF. Esta sanción ha sentado muy mal en el Real Madrid, que no esperaba más de un partido de sanción. Y es que, Jude Bellingham en ningún momento insultó a Gil Manzano, tal y como recogió el propio colegiado extremeño en el acta del encuentro.

«En el 99′, el jugador Bellingham, Jude Victor William fue expulsado por el siguiente motivo: Tras la finalización del partido y aun en el terreno de juego, se dirigió a mí corriendo y en actitud agresiva y a gritos, repitiendo en varias ocasiones: ‘it’s a fucking goal’», se puede leer en el acta que escribió Jesús Gil Manzano del encuentro que enfrentó a Valencia y Real Madrid.

Es decir, que Bellingham dijo la verdad a Ancelotti cuando el italiano, sobre el césped y muy molesto, se fue a por el inglés para decirle que le habían expulsado. «Nos ha molestado la roja a Bellingham porque no ha dicho ningún insulto. Era frustración. Ha dicho fucking goal y es la verdad. Si pita cuando el portero del Valencia rechaza el balón es válido, pero ha dejado continuar y hemos tenido la posesión. Creo que ha hecho un error», aseguró.

«El jugador ha sido claro en lo que ha dicho. Es verdad que se ha acercado de manera vehemente después del gol y es normal. No ha sido un insulto en absoluto. A ver qué escribe el árbitro en el acta», añadió Ancelotti en la rueda de prensa posterior al encuentro.

«No hay mucho que decir. Ha pasado algo inédito y nunca antes me había pasado. Después del rechace hemos tenido la posesión. Nunca me había pasado y no hay más que añadir. Nos ha molestado la roja a Bellingham porque no ha dicho ningún insulto. Era frustración. Ha dicho fucking goal y es la verdad. Si pita cuando el portero del Valencia rechaza el balón es válido, pero ha dejado continuar y hemos tenido la posesión. Creo que ha hecho un error», finalizó.

El Real Madrid peleará

Ahora, el Real Madrid acudirá al Comité de Apelación con la intención de que se haga justicia y, como mucho, la sanción a Jude Bellingham se quede sólo en un partido. El cabreo en la entidad blanca es notorio y esperan que Apelación tome una decisión antes del viernes, día en el que empieza la próxima jornada de Liga.

Y es que, el inglés en ningún momento insultó a Gil Manzano, como el propio acta reconoce, y el Comité de Competición le ha castigado con dos encuentros por dirigirse al colegiado con «actitud agresiva y gritando».

No hay que olvidar que el enfado de Bellingham se produjo después de ver como Gil Manzano pitaba el final del partido mientras el centro de Brahim volaba hacia su cabeza. El inglés remató y marcó el gol de la victoria, pero la jugada quedó anulada.