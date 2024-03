Camavinga: «Lo que hizo Gil Manzano es muy raro, no lo había visto nunca en el fútbol»

Eduardo Camavinga fue el jugador del Real Madrid encargado de atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a los blancos contra el Leipzig. Los madridistas llegan a este duelo, que se celebrará en el estadio Santiago Bernabéu, con la ventaja de un gol gracias al gran tanto que hizo Brahim en Alemania. El francés apunta a titular en el pivote.

Camavinga comentó el partido: «Es un partido muy importante y hay que jugar con placer. Es muy importante para nosotros». «No he hablado con él, es jugador del PSG y no sé qué hará en el futuro. Yo no hablo de eso. En Francia sólo vamos a disfrutar y hablaremos de eso, pero no voy a decir nada», al ser preguntado por Mbappé.

Sobre lo que pasó en Mestalla, fue muy claro: «Es una cosa muy rara que yo nunca he visto en el fútbol. Es una cosa muy, muy rara». «Es una persona que siempre está conmigo. Está muy centrado. Si la gente habla más le va bien, marca goles», explicó

Camavinga comentó como siente la Champions el vestuario del Real Madrid: «Es una competición diferente. Todos quieren ganar, es más corta de que la Liga y es una mentalidad diferente». Además, dejó claro que los blancos son favoritos». También aseguró que puede jugar junto a Tchouaméni: «Cuando jugamos lo hacemos bien».

«Somos un grupo muy joven, pero me gusta estar con Vinicius y Tchouaméni. Y dentro del fútbol me gusta jugar con todos, porque estoy fuerte», comentó sobre sus mejores amigos. Además, habló de sus virtudes fuera del campo: «Puedo tocar el piano, puedo cantar y voy a probar la guitarra».

«Yo me río mucho porque yo estuve en su posición el año pasado. Él me decía que las cosas empezaban así y ahora se lo digo yo. Está fuerte, pero es medio», aseguró sobre la posición de central de Tchouaméni.

Camavinga también explicó cual es su posición favorita: «Me gusta jugar más de pivote, puedo hacerlo en el centro del campo más adelante». Además, dejó claro qué debe mejorar: «Tengo que tener más concentración, más goles y más asistencias. También debo mejorar la pierna derecha».

«De Kroos me gusta su calma y Modric es la magia», comentó. Y, para finalizar, sobre cómo afrontarán el partido, dijo que «la mejor manera es atacar y hacer goles».