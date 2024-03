El Real Madrid “alucina” ante la pasividad de España tras la convocatoria de Marruecos a Brahim

Sorpresa en el Real Madrid ante la pasividad de España tras la convocatoria de Marruecos a Brahim. En el club blanco alucinan con la actitud de la Real Federación Española de Fútbol en el caso Brahim, muy diferente a la que tuvieron con Lamine Yamal. La selección africana ya le ha llamado para el próximo parón de finales de marzo y la RFEF no se ha puesto todavía en contacto con el jugador.

En el Real Madrid no están molestos con la Federación, pero sí sorprendidos. Muy sorprendidos. Saben que es lícito que la RFEF llame al jugador que ellos consideren mejor para el combinado nacional. Pero no entienden la pasividad que están llevando a cabo con el mejor jugador español del momento. «Es una sorpresa que no se hayan puesto en contacto con él», confirman fuentes de la entidad blanca a OKDIARIO.

La sorpresa en el Real Madrid llega tras la convocatoria de Marruecos a Brahim para el próximo parón a finales de este mes, mientras España ni siquiera se ha puesto en contacto con él. Mientras la selección africana no para de mimarle, el combinado nacional no mueve ficha para intentar llevarse al jugador a toda costa. «Naturalmente, es lícito que la RFEF llame a quien considere», afirman desde el Real Madrid a este periódico.

España puede convocar a Brahim Díaz perfectamente, a pesar de que Marruecos ya le haya llamado. Una vez que ambas Federaciones lo hayan convocado, el jugador será el que elija. Pero en el Real Madrid entienden que, al menos, la RFEF debería haber sondeado a Brahim y sobre todo mostrarle algo de cariño e interés por su figura. Y eso España no lo ha hecho.

El caso de Brahim Díaz choca de frente con el caso de Lamine Yamal. Y por ello la sorpresa es mayúscula. Con el jugador del Barcelona, la Federación sí tuvo mucha prisa en llamarle y mimarle todo lo que pudo. En cambio, con Brahim no hay prisa, y ni siquiera se han puesto en contacto con él. Una diferencia que no se entiende, cuando además estamos hablando perfectamente del mejor jugador español del momento. Las razones de esa diferencia de trato respecto a jugadores de Barça o Real Madrid se desconocen, pero es extraño.

Marruecos llama a Brahim

Marruecos ya ha dado el primer paso oficial para convocar a Brahim Díaz. La selección africana ha comunicado ya al Real Madrid que llamará al futbolista malagueño, que tiene también la nacionalidad marroquí, para los próximos duelos amistosos que tienen, ante Angola y Mauritania el 23 y 26 de este mes de marzo.

Este movimiento no supone todavía que Brahim vaya a ir con Marruecos en los próximos duelos de las selecciones. Todavía el jugador del Real Madrid puede ser llamado por España en la convocatoria que Luis de la Fuente hará pública el 15 de marzo. Por ahora Brahim sí está en la prelista de la selección española.

Brahim sólo piensa en España… de momento

Marruecos, en un ejercicio tremendamente inteligente y hábil, está presionando para convencer a Brahim Díaz. El combinado africano no se da por vencido y ya ha llamado al jugador del Real Madrid. Los Leones del Atlas están pendientes del malagueño, le llaman, se preocupan por él y le dan cariño. Walid Regragui está muy encima de un jugador para el que tienen un plan perfectamente trazado desde el país vecino.

Marruecos tiene un proyecto para convencer a Brahim. Los africanos le han explicado al jugador el plan que tienen pensado y le han dejado claro que le elevarían a la categoría de estrella. «Estaría a la altura de Achraf y sería un referente», comentan a OKDIARIO personas cercanas a la Federación Marroquí. El jugador del Real Madrid sabe que tendría una apuesta en firme por parte del combinado marroquí, que tiene como meta ser una potencia en el Mundial de 2030 que se celebrará en España, Marruecos y Portugal. En esa cita, el madridista tendrá 29 años.

Marruecos sigue insistiendo con intentar convencer a Brahim sobre todo porque desde la Federación Española de Fútbol no le han mostrado el mismo cariño que ellos. Por lo tanto, los marroquís saben que la puerta sigue cerrada, pero ya han abierto una ventana que se puede cerrarse definitivamente si el próximo 15 de marzo Luis de la Fuente le cita entre los convocados para los amistosos que tendrá que jugar España contra Colombia y Brasil. Pero si esto no sucede, el escenario será otro muy diferente al actual.

Y es que, la prioridad de Brahim Díaz es jugar con la selección española. El jugador lo tiene claro, la Federación lo sabe y Luis de la Fuente también. Pero el jugador sabe que no puede esperar eternamente una llamada que no llega. Desde el entorno del jugador creen que en marzo por fin llegará esta citación, pero también les extraña que el seleccionador no se haya puesto en contacto con ellos para hacerles saber que cuenta para el riojano.

Si bien es cierto que Luis de la Fuente no se caracteriza por llamar a los jugadores, también es verdad que no todos los casos son iguales. Brahim ha dicho que no a Marruecos en varias ocasiones porque quiere jugar con España, pero necesita ver alguna señal que le invite a pensar que su espectacular rendimiento con el Real Madrid le abrirá las puertas del combinado nacional.