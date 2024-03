Marruecos se hace querer y Brahim sólo piensa en España… de momento

Marruecos, en un ejercicio tremendamente inteligente y hábil, está presionando para convencer a Brahim Díaz. El combinado africano no se da por vencido y sigue llamando a la puerta del jugador del Real Madrid. Los Leones del Atlas están pendientes del malagueño, le llaman, se preocupan por él y le dan cariño. Walid Regragui está muy encima de un jugador para el que tienen un plan perfectamente trazado desde el país vecino.

Marruecos tiene un proyecto para convencer a Brahim. Los africanos le han explicado al jugador el plan que tienen pensado y le han dejado claro que le elevarían a la categoría de estrella. «Estaría a la altura de Achraf y sería un referente», comentan a OKDIARIO personas cercanas a la Federación Marroquí. El jugador del Real Madrid sabe que tendría una apuesta en firme por parte del combinado marroquí, que tiene como meta ser una potencia en el Mundial de 2030 que se celebrará en España, Marruecos y Portugal. En esa cita, el madridista tendrá 29 años.

Marruecos sigue insistiendo con intentar convencer a Brahim sobre todo porque desde la Federación Española de Fútbol no le han mostrado el mismo cariño que ellos. Por lo tanto, los marroquís saben que la puerta sigue cerrada, pero ya han abierto una ventana que se puede cerrarse definitivamente si el próximo 15 de marzo Luis de la Fuente le cita entre los convocados para los amistosos que tendrá que jugar España contra Colombia y Brasil. Pero si esto no sucede, el escenario será otro muy diferente al actual.

Brahim, prioridad España

Y es que, la prioridad de Brahim Díaz es jugar con la selección española. El jugador lo tiene claro, la Federación lo sabe y Luis de la Fuente también. Pero el jugador sabe que no puede esperar eternamente una llamada que no llega. Desde el entorno del jugador creen que en marzo por fin llegará esta citación, pero también les extraña que el seleccionador no se haya puesto en contacto con ellos para hacerles saber que cuenta para el riojano.

Si bien es cierto que Luis de la Fuente no se caracteriza por llamar a los jugadores, también es verdad que no todos los casos son iguales. Brahim ha dicho que no a Marruecos en varias ocasiones porque quiere jugar con España, pero necesita ver alguna señal que le invite a pensar que su espectacular rendimiento con el Real Madrid le abrirá las puertas del combinado nacional.

Marruecos, inteligentemente, sabe que España está manteniendo una calma llamativa, ya que en estos momentos en nuestro fútbol no hay muchos jugadores como Brahim. Por lo tanto, no pierden la fe y siguen presionando para tratar de ganar una partida donde la selección española se mantiene sólo y exclusivamente por el deseo del jugador del Real Madrid de defender la camiseta española. De momento, ya le están haciendo dudar y los papeles están casi listos para poder formar parte de los Leones del Atlas si así lo desea.

Luis de la Fuente sabe de su potencial

Brahim debutó como internacional absoluto en el amistoso que midió a España y Lituania en el estadio Municipal de Butarque el 8 de junio de 2021. Un duelo que estuvo marcado por el positivo por coronavirus de Sergio Busquets, lo que obligó a que el equipo que iba a jugar la Eurocopa se confinara, Luis Enrique incluido, y acudiese a esa cita, donde el seleccionador fue Luis de la Fuente, el equipo Sub-21. La selección española ganó y el andaluz hizo un gol.

Posteriormente, cuando estaba jugando en calidad de cedido en el Milan, Luis Enrique le llamo para los duelos clasificatorios para el Mundial ante Grecia y Suecia, pero no disputó un minuto. Luego, se quedó fuera de la lista de Qatar y, hasta el momento, Luis de la Fuente no ha contado con él.

El riojano conoce perfectamente a Brahim. Para el seleccionador siempre ha sido un jugador importante en las categorías inferiores de la selección española, pero, hasta el momento, no ha dado el paso de citarle para que esté en ninguna convocatoria con la Absoluta.

El Real Madrid, la prioridad

No obstante, para Brahim Díaz la prioridad sigue siendo el Real Madrid. No hay nada más importante para el malagueño, ya que sabe que si rinde en el conjunto blanco, donde siempre ha soñado con triunfar, después llegarán todos los éxitos que tenga que llegar.

El último ejemplo lo vimos en Mestalla, donde salió en la segunda mitad para mejorar el nivel de un Real Madrid que no ganó por la decisión de Gil Manzano de pitar el final justo cuando Brahim centraba un balón que Jude Bellingham cabeceaba al fondo de la red valencianista.