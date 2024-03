Marruecos convoca a Brahim

Marruecos da el primer paso oficial para convocar a Brahim Díaz. La selección africana ha comunicado ya al Real Madrid que llamará al futbolista malagueño para los próximos duelos amistosos que jugarán ante Angola y Mauritania el 23 y 26 de marzo.

Este movimiento hecho por el seleccionador Walid Regragui no supone todavía que Brahim vaya a ir con Marruecos en los próximos duelos de selecciones. Es decir, no es todavía oficial que Brahim vaya a jugar con Marruecos. El jugador del Real Madrid puede ser llamado por España en la convocatoria que Luis de la Fuente tiene prevista hacer pública el 15 de marzo. Por ahora Brahim sí está en la prelista de la selección española.

Así, será el jugador quien decida -en caso de que también sea llamado por España- la selección con la que disputar encuentros internacionales. El movimiento de Marruecos lo que significa en la práctica es confirmar su interés en que el jugador del Real Madrid juegue para ellos y convocarle para los próximos partidos. Esta era una vieja pelea de Walid Regragui, que siempre había querido tener a Brahim en sus filas.

Como adelanta este lunes OKDIARIO, Marruecos sigue insistiendo con intentar convencer a Brahim sobre todo porque desde la Federación Española de Fútbol no le han mostrado el mismo cariño que ellos. Sin embargo, la prioridad de Brahim Díaz es jugar con la selección española. El jugador lo tiene claro, la Federación lo sabe y Luis de la Fuente también.

Lo hacen especialmente con el argumento de que allí será una estrella. Los africanos le han explicado al jugador del Real Madrid el plan que tienen pensado y le han dejado claro que le elevarían a la categoría de estrella. Brahim Díaz sabe ya que tendría una apuesta en firme por parte del combinado marroquí, que tiene como meta ser una potencia en el Mundial de 2030 que se celebrará en España, Marruecos y Portugal. En esa cita, el madridista tendrá 29 años.

Brahim podrá elegir: Marruecos o España

Así, la convocatoria de Marruecos, notificada ya al Real Madrid, no significa que España no le pueda llamar para estos próximos partidos. En el caso de que Luis de la Fuente le convoque será el jugador el que decida con que selección disputar estos encuentros.

Desde el entorno del jugador creen que en marzo por fin llegará la convocatoria de España, pero también les extraña que el seleccionador no se haya puesto en contacto con ellos para hacerles saber que cuenta para el riojano. Si bien es cierto que Luis de la Fuente no se caracteriza por llamar a los jugadores, también es verdad que no todos los casos son iguales, ya que Brahim tiene otro pretendiente además de España.

Tanto Marruecos como España juegan duelos amistosos a finales de este mes de marzo. La selección africana se enfrentará a Angola y Mauritania, duelos que se jugarán en Marruecos, en la localidad de Agadir. Por su parte, España lo hará ante Colombia en Wembley (Londres) el 22 de marzo y contra Brasil en el Santiago Bernabéu el día 26 en duelos de preparación para la Eurocopa.

Ya jugó con España

Si bien todos estos partidos son amistosos ahora cobran una importancia mayor para Brahim, ya que servirá para que el jugador elija con que país jugar para el resto de su carrera. Cabe recordar, eso sí, que el futbolista del Real Madrid ya jugó un duelo con España, en junio de 2021, en un amistoso ante Lituania en Leganés.

Ese primer y único partido de Brahim con España se produjo en un contexto muy peculiar. Era un duelo de preparación para la Eurocopa, pero Busquets, concentrado con la absoluta, se contagió de coronavirus y el resto de los futbolistas de la selección tuvieron que confinarse. Pese a ello el amistoso no se suspendió y desde la Federación decidieron que fueran los futbolistas de la sub-21 quienes representaran a España.

En ese equipo estaba Brahim, que no solo disputó el encuentro -que cuenta a todos los términos como la selección absoluta- sino que marcó un gol. El entrenador de aquella sub-21 y que dirigió ese duelo ante Lituania fue Luis de la Fuente, que desde que es seleccionador absoluto nunca ha convocado al futbolista malagueño del Real Madrid.