El seleccionador de Marruecos se moja con Brahim: «Tiene que estar convencido al 100%»

Continúa la polémica en torno a la convocatoria de Brahim con Marruecos y España. Walid Regragui, seleccionador del país africano, dio este jueves la convocatoria para este nuevo parón de selecciones y se mojó sobre la posibilidad de que el futbolista del Real Madrid acabe eligiendo a los Leones del Atlas.

«Es un jugador que nos interesa desde hace mucho tiempo. Por supuesto es un jugador que nos interesa y todavía nos interesa», comentó Walid Regragui sobre los deseos que tiene la selección de Marruecos en contar con el futbolista del Real Madrid. No obstante, el seleccionador del país africano confirmó que el jugador todavía no se ha decidido.

«Si sabemos que quiere jugar, se hará su llegada. Si no sabemos que quiere venir, no se hará. Tiene que estar 100 % convencido de que quiere jugar aquí. Lo que me interesa son los jugadores que están ahora concentrados conmigo», comentó Regragui en rueda de prensa tras anunciar la lista de convocados para los partidos ante Eritrea y Tanzania.

Brahim fue titular este miércoles en el partido de Champions League ante el Braga y anotó un gol en una exhibición en la que demostró que está para jugar más minutos en el Real Madrid. Después de jugar más de 70 minutos, anotar un gol y ser el jugador más destacado del equipo, fue preguntado por si sigue las convocatorias del seleccionador español Luis de la Fuente, que el viernes la ofrecerá en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, él dijo que «veremos la lista» pero dejó claro que está «centrado» en su club y «esperando que pasen cosas buenas».

El futbolista del conjunto blanco ha jugado en las categorías inferiores de la selección española y su objetivo es hacerlo en algún momento con la Absoluta. Brahim debutó como internacional absoluto en el amistoso que midió a España y Lituania en el estadio Municipal de Butarque el 8 de junio de 2021. Un duelo que estuvo marcado por el positivo por coronavirus de Sergio Busquets, lo que obligó a que el equipo que iba a jugar la Eurocopa se confinara, Luis Enrique incluido, y acudiese a esa cita, donde el seleccionador fue Luis de la Fue, el equipo Sub-21. La selección española ganó y el andaluz hizo un gol.

Ancelotti se rinde a Brahim

Fue el propio Ancelotti el que, tras el partido ante el Braga, reconoció que Brahim merece jugar «un poco más»: «Lo ha hecho muy bien Brahim, ha marcado un gol, otro anulado, ha hecho un trabajo defensivo óptimo… qué decir, merecía jugar un poco más. Es señal buena de la plantilla, todos aportan. Tengo que mirarlos bien a todos porque son muy serios, muy profesionales y a veces merecen jugar un poco más».