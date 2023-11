Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid ante el Sporting de Braga. Los blancos ya están en octavos de final, siendo el único equipo que ha superado las 32 fases de grupos que ha disputado. Brahim, Vinicius y Rodrygo hicieron los goles de los madridistas.

«El partido ha sido bueno, hemos empezado así con un penaltito, pero Lunin lo ha hecho muy bien. Hemos tomado el control, hemos marcado y en campo abierto hemos sido muy peligrosos, hemos acabado el partido con buenas transiciones en el segundo tiempo», detalló Ancelotti sobre el duelo.

«Tenemos características distintas, varias. A veces los partidos se atascan, pero hoy ha sido más sencillo», comentó sobre la facilidad que tuvieron los blancos en esta ocasión para ganar el duelo.

Ancelotti también destacó a Brahim:»Lo ha hecho muy bien Brahim, ha marcado un gol, otro anulado, ha hecho un trabajo defensivo óptimo… qué decir, merecía jugar un poco más. Es señal buena de la plantilla, todos aportan. Tengo que mirarlos bien a todos porque son muy serios, muy profesionales y a veces merecen jugar un poco más».

«Ha mostrado una gran calidad, un sacrificio defensivo y lo ha hecho muy bien. En esa posición ha jugado Bellingham y creo que lo ha reemplazado muy bien», añadió.

Sobre la parada de Lunin en el penalti, Ancelotti fue claro:»Son señales buenas, es una plantilla sana, esto nos hace felices como pasar el grupo. Kepa ha tenido una pequeña molestia en el calentamiento, lo evaluarán mañana. Todavía no se sabe. No estaba cómodo en el calentamiento y es un momento donde no vamos a arriesgar a nadie».

Sobre las palabras de Piqué, Ancelotti aseguró que «vive en su mundo, que no es el del madridismo». «Ningún madridista se puede olvidar de la Decimocuarta. Se recordará toda la vida», aseguró.

Ancelotti habla de Güler

«No ha pasado nada, sólo estamos teniendo mucho cuidado. Tendrá su tiempo cuando esté al cien por cien», Arda Güler.

«El Real Madrid lo ha hecho mejor que otros porque no es fácil pasar. Esto no significa que en los otros dos vamos a descansar, porque en la Champions todos los partidos tenemos que mostrar nuestro mejor nivel», comentó sobre la clasificación a octavos.

«Es una competición especial para nosotros y el Real Madrid ha construido su historia en esta competición», continuó.

Ancelotti también habló del partido de Vinicius: «En la primera parte me ha dejado algunas dudas porque podía ser más efectivo, pero en la segunda ha sido espectacular. Lo que han hecho Rodrygo y Vinicius hay que mirarlo bien porque han hecho muy buenas combinaciones. Las contras que hacen pocos las pueden hacer».

«Yo sólo soy el entrenador, hago de entrenador y soy una persona que hago de entrenador. No se deben equivocar los jugadores. Saben perfectamente como soy. Meto en el banquillo al jugador, pero no a la persona. Tengo una gran relación con todos. Me respetan mucho», comentó Ancelotti sobre Brahim y el abrazo que se dieron.

«Los delanteros a lo largo de mi carrera marcan todos los partidos, a otros les cuesta. Yo sólo le puedo apoyar y decirle que esté tranquilo. Es vidente que antes o después van a marcar. Tienen una calidad extraordinaria», aseguró sobre Rodrygo y la confianza que le ha dado.