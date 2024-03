El día D de Brahim

Brahim Díaz será titular en el encuentro que enfrentará a los blancos con el Celta de Vigo en el estadio Santiago Bernabéu. El malagueño, que curiosamente se quedó sin jugar un solo minuto en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions entre Real Madrid y Leipzig, algo extraño, será el encargado de suplir la ausencia de Jude Bellingham, que ante los gallegos cumplirá el primero de sus dos partidos de sanción.

Brahim comenzará de inicio y tendrá la última oportunidad de convencer, si no lo ha hecho ya, a Luis de la Fuente de que debe estar en la convocatoria de la selección española para los amistosos que jugará el combinado nacional ante Colombia -en Londres- y frente a Brasil -en el estadio Santiago Bernabéu-. El seleccionador dará a conocer a los elegidos el próximo 15 de marzo, por lo que el partido contra el Celta será el último que jugará el malagueño antes de esta cita.

Brahim ya ha demostrado con creces a lo largo de la temporada que se merece la llamada de la selección española. Su fútbol y sus números no dejan dudas. Ha sido capaz de revertir una situación complicada en el Real Madrid para convencer a Ancelotti de que debe tener un papel importante dentro de la plantilla. Y lo ha hecho siendo importante, marcando la diferencia, haciendo ocho goles y repartiendo cuatro asistencias en los 31 partidos en los que ha jugado. Ahora, tiene que tratar de hacer lo mismo con Luis de la Fuente.

El seleccionador español, que estuvo el pasado miércoles presente en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu para presenciar el encuentro que enfrentó a Real Madrid y Leipzig, aunque no pudo ver en directo a Brahim, ya que no jugó, conoce a la perfección al jugador madridista.

De hecho, Brahim debutó como internacional absoluto en el amistoso que midió a España y Lituania en el estadio Municipal de Butarque el 8 de junio de 2021 de la mano de Luis de la Fuente. Un duelo que estuvo marcado por el positivo por coronavirus de Sergio Busquets, lo que obligó a que el equipo que iba a jugar la Eurocopa se confinara, Luis Enrique incluido, y acudiese a esa cita el equipo Sub-21. La selección española ganó y el andaluz hizo un gol.

Para Luis de la Fuente siempre ha sido un jugador importante en las categorías inferiores de la selección española, pero, hasta el momento, no ha dado el paso de citarle para que esté en ninguna convocatoria con la Absoluta. Por ello, aunque el partido ante el Celta está lejos de ser determinante, ya que durante estos meses ha hecho méritos de sobra para estar entre los seleccionados, una gran actuación del madridista le acercaría aún más al combinado nacional.

Brahim quiere jugar con España

Marruecos, en un ejercicio tremendamente inteligente y hábil, está presionando para convencer a Brahim Díaz. El combinado africano no se da por vencido y sigue llamando a la puerta del jugador del Real Madrid. Los Leones del Atlas están pendientes del malagueño, le llaman, se preocupan por él y le dan cariño. Walid Regragui está muy encima de un jugador para el que tienen un plan perfectamente trazado desde el país vecino.

Marruecos tiene un proyecto para convencer a Brahim. Los africanos le han explicado al jugador el plan que tienen pensado y le han dejado claro que le elevarían a la categoría de estrella. «Estaría a la altura de Achraf y sería un referente», comentan a OKDIARIO personas cercanas a la Federación Marroquí. El jugador del Real Madrid sabe que tendría una apuesta en firme por parte del combinado marroquí, que tiene como meta ser una potencia en el Mundial de 2030 que se celebrará en España, Marruecos y Portugal. En esa cita, el madridista tendrá 29 años.

No obstante, lo más importante es que la prioridad de Brahim Díaz es jugar con la selección española. El jugador lo tiene claro, la Federación lo sabe y Luis de la Fuente también. Pero el jugador sabe que no puede esperar eternamente una llamada que no llega. Desde el entorno del jugador creen que el próximo viernes por fin llegará esta citación, pero también les extraña que el seleccionador no se haya puesto en contacto con ellos para hacerles saber que cuenta para el riojano.

Por otro lado, desde el entorno de la Selección dejan claro que no hay motivos para hacer tratamientos especiales con ningún futbolista. Luis de la Fuente no se caracteriza por llamar a los jugadores para decirles que los va a convocar y, en este caso, está manteniendo su postura. El jugador del Real Madrid está en la prelista y la lógica dice que estará entre los seleccionados para estos dos amistosos.

«En la vida se tienen que tomar decisiones sin condiciones», aseguran desde el entorno de la selección española. Brahim es un jugador que ha interesado y que interesa, por lo que, si nada cambia, será convocado. No obstante, si decide ir con Marruecos, algo que por el momento no ha sucedido a pesar de la convocatoria del combinado africano, se respetará su decisión.