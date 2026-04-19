El Real Madrid afronta la final de la Youth League con un «chute importante de energía»

La plantilla y el cuerpo técnico del Juvenil A del Real Madrid terminaron el pasado viernes muy contentos y totalmente eufóricos tras derrotar al PSG en la semifinal de la UEFA Youth League y lograr un pase épico a la final del próximo lunes con una tanda de penaltis que tardará en olvidarse dentro de La Fábrica. Los blancos se medirán al Brujas el lunes 20 de abril a partir de las 18:45 y lucharán por levantar este título por segunda vez en su historia con un importante chute de energía.

El Real Madrid logró un pase épico a la final de la Youth League el pasado viernes contra el PSG. Fue un partido muy complicado de jugar, con un gol de Ly a la media hora de juego que adelantó a los franceses y un cuadro parisino muy físico que llevó al límite a los blancos.

Tuvo que retirar del campo Álvaro López durante el partido a jugadores importantes como Aguado o Valdepeñas, ambos con amarillas, y a Cestero. Por momentos, la final se complicaba mucho. Hasta que apareció Liberto con un gol en el minuto 83 que mantuvo vivo al Real Madrid en la Youth League.

Pero la gran remontada de los blancos se produjo en la tanda de penaltis. El Real Madrid falló dos de sus tres primeros disparos y el PSG no perdonó sus dos primeros. Tenían la oportunidad los parisinos de ponerse 3-1 y todo parecía perdido. Hasta que Javi Navarro sacó su calidad bajo palos y se erigió como héroe parando dos penaltis consecutivos. Dio esperanzas y confianza a sus compañeros. Y poco después pararía un último que metía en la final al Real Madrid.

Un motivado Real Madrid luchará por su segunda Youth League

El ambiente en la mañana del sábado, justo después de conseguir el pase a la final y asimilar la épica con la que se consiguió todo, era fantástico. La plantilla de Álvaro López estaba muy contenta por poder conseguir el primer objetivo de esta Final Four en Suiza. Y sobre todo con un chute importante de energía para la final del lunes. Así lo transmiten desde el interior de la entidad. Fue un pase que representó a la perfección los valores de la historia del Real Madrid. Luchar siempre «hasta el final». Ese chute hará que los blancos en la final vayan con más fuerza que nunca a por el título.

Pero una final de la Youth League que el Real Madrid afronta también con los pies en la tierra y respetando mucho al Brujas, el rival del lunes a las 18:45 en tierras suizas. Un verdadero equipazo al que no será nada sencillo superar. Se han plantado en esta final tras vencer de manera cómoda y sencilla al Benfica (1-3) y al Atlético de Madrid (0-4) en sus dos últimos compromisos en la competición. Mucho cuidado tendrán que tener los blancos ante Yanis Musuayi, delantero belga de 18 años. Pero con confianza los chicos de Álvaro López, que desplegando su mejor juego son capaces de ganar a cualquiera.