Mastantuono, operado de urgencia en Italia

Franco Mastantuono fue operado en la tarde del martes 13 de octubre de una lesión en la mano izquierda que se produjo en el partido de la Serie A disputado el fin de semana ante el Genoa. El jugador cedido por el Real Madrid acabó el partido con una fractura que le ha obligado a pasar por el quirófano. La Fiorentina ha confirmado en un comunicado que la intervención ha sido un éxito y que podría incluso estar en el duelo del próximo domingo que enfrenta al equipo viola contra el Como de Cesc Fábregas.

La Fiorentina confirmó en un comunicado publicado en la tarde del martes que Franco Mastantuono fue intervenido de una fractura en la mano izquierda que se produjo en el partido que enfrentó al equipo italiano contra el Genoa, perteneciente a la Serie A. A pesar de que logró disputar los 90 minutos del partido, el jugador cedido por el Real Madrid acabó el duelo con una dolencia en la mano y las pruebas confirmaron lo peor: «una fractura del cuarto metacarpiano de la mano izquierda».

Por ello, sólo dos días después, Mastantuono fue operado con el objetivo de «reducir y reparar una fractura del cuarto metacarpiano de la mano izquierda». A pesar de ello, el equipo italiano confirmó que el jugador cedido por el Real Madrid podría incluso estar en el partido que enfrenta a la Fiorentina el próximo domingo contra el Como. Esto dependerá de su evolución en estos días.

«La ACF Fiorentina anuncia que esta tarde el jugador Franco Mastantuono fue intervenido quirúrgicamente de forma ambulatoria para reducir y reparar una fractura del cuarto metacarpiano de la mano izquierda, sufrida tras un traumatismo contundente durante el partido de liga entre el Genoa y la Fiorentina. El jugador retomará su actividad habitual con el equipo mañana y estará disponible para el próximo partido de liga», apuntó la Fiorentina en un comunicado.

Buen inicio de Mastantuono en Italia

Franco Mastantuono ha empezado con buen pie su trayectoria en la Fiorentina, donde está jugando como cedido después de un primer año en el Real Madrid en el que sufrió dificultades para entrar en un equipo con mala dinámica. A sus 19 años, y después de que el club blanco pagara algo más de 60 millones por él, el delantero sigue manteniendo un valor de mercado de 45 millones por su buen hacer durante sus primeros días en Italia.

En los ocho partidos que ha disputado en lo que va de temporada, Mastantuono ha anotado tres goles y se ha convertido en un indiscutible partiendo desde la banda derecha del ataque de la Fiorentina. Esto le ha valido incluso para volver a ser convocado con la selección argentina en la última ventana de selecciones en la que se despidió Leo Messi en el amistoso disputado en Buenos Aires contra Benín.