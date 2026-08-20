Mastantuono se sincera en su presentación con la Fiorentina: «En el Real Madrid no fue fácil…»

Franco Mastantuono se ha sincerado este jueves, día de su presentación con la Fiorentina. El futbolista argentino jugará esta temporada en Italia en calidad de cedido tras su primer curso en el Real Madrid, que decidió este préstamo para que adquiera más experiencia en la élite a sus 19 años. El mediapunta habló de cómo ha vivido estos meses en el equipo blanco y lo que supuso para él el fracaso general.

«Cuando hablé con el Real, fue una charla cordial y amistosa. Decidí dejar el club, tenía muchas opciones y les doy las gracias a todos los que han mostrado interés. «Pero cuando hablé con la Fiorentina y el entrenador, el proyecto me impresionó mucho y, por lo tanto, tomé la decisión una semana antes del anuncio», comenzó Mastantuono.

«En el Madrid tuvimos una temporada compleja para todos, no fue fácil, pero estas cosas siempre ayudan a aprender y a mejorar. Siempre hay margen para ello. Venir aquí no es una revancha, sino una oportunidad para demostrar el jugador que soy y ayudar a la Fiorentina a ser el gran equipo que es, además de ser feliz jugando al fútbol», explicó el argentino, que está gustando en Florencia tanto por su fútbol como por su actitud fuera del campo.

«Elegí a la Fiorentina porque me presentó un proyecto muy interesante, en crecimiento, y creo que también para mi carrera era importante venir a este tipo de club. Estoy muy contento con la decisión que he tomado. El fútbol italiano es muy importante en el mundo, siempre me ha gustado la idea de jugar en este país. Ahora tengo la oportunidad y espero poder crecer aquí y pasar una buena temporada con la Fiorentina», añadió en la rueda de prensa de su presentación.

Mastantuono, encantado en Florencia

«Llegué a Florencia y la gente me recibió muy bien, la llegada al aeropuerto fue muy bonita. No lo vivo como una responsabilidad, sino como un compromiso también con mis compañeros, para que la Fiorentina pueda volver a la cima. Para mí es importante jugar bien. Estaré a disposición del equipo como siempre. En la zona ofensiva del campo me siento cómodo, pero lo que importa es ayudar al equipo, así que haré lo que me pida el entrenador», expresó Mastantuono.

«He tenido la oportunidad y el privilegio de jugar en el River Plate y en el Real Madrid, dos equipos importantes, grandísimos. Me gusta la presión, porque es un juego que practicamos con mucha pasión, pero también es un trabajo. Para mí, las dos experiencias anteriores fueron únicas, así como jugar en estadios tan imponentes. Factores que también me ayudarán en el futuro para mi carrera», zanjó.