Mastantuono renace con un hat-trick con la Fiorentina ante el Venezia

Franco Mastantuono ha sido el gran protagonista de la victoria de la Fiorentina contra el Venezia. El conjunto viola estrenaba entrenador, con Paolo Vanoli de vuelta al banquillo, y lo hizo con un contundente triunfo sobre el colista de la Serie A. En apenas dos minutos, el argentino marcó dos golazos para darle la vuelta a un partido que se les había complicado. En el 29′ y en el 30′ remontó el partido y le puso la guinda con el hat-trick en el tramo final del encuentro.