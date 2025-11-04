Real Madrid
Liverpool – Real Madrid en directo: a qué hora juegan hoy y última hora en vivo gratis del partido de Champions League
Sigue en directo minuto a minuto la cuarta jornada de la Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid desde Anfield
La previa: otro examen en Anfield
Dónde ver el Liverpool vs Real Madrid en televisión y online
En España, el partido Liverpool – Real Madrid podrá seguirse en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones, disponible en la plataforma Movistar+, que posee los derechos exclusivos de retransmisión de la Champions League. Este canal de pago permite disfrutar de todos los encuentros del torneo continental, incluyendo este duelo entre dos gigantes europeos.
El trío peligroso
El Liverpool sale con este tridente hoyt: Wirtz, Salah y Ekitiké. Son el peligro red para esta noche, con un centro del campo de mucha calidad pero también oficio: Gravenberch, MacAllister, Szoboszla. Van Dijk y Konaté, las dos torres que deberá torear Mbappé.
Xabi tiene ya un once tipo
A Xabi Alonso le gustó lo que vio en el Clásico y cómo jugó su equipo, repite aquel productivo once, con Camavinga, previsiblemente, acostado en el costado derecho. Valverde será el lateral derecho, Tchouaméni el sostén del centro del campo y Bellingham y Arda Güler los versos libres. Vini y Mbappé, las balas.
No juega Arnold en su regreso a Anfield
Trent Alexander-Arnold no juega con el Real Madrid en su regreso a Anfield. Xabi Alonso ha decidido que Fede Valverde debe ocupar el lateral derecho y el inglés esperará su oportunidad en el banquillo.
También tenemos once del Liverpool
El equipo red ya ha confirmado su once para enfrentarse al Real Madrid en Anfield:
Mamardashvili; Badley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Ekitike y Wirtz.
¡Ya hay once del Real Madrid!
Ya tenemos once del Real Madrid para jugar en Anfield esta noche. Xabi Alonso saca su mismo once que en el Clásico.
Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Arda, Bellingham, Camavinga; Vinicius y Mbappé.
¡Bienvenidos a esta noche de Champions!
¡Buenas noches! Bienvenidos a esta cuarta jornada de la fase de liguilla de la Champions League con uno de los partidos más interesantes que se pueden disfrutar en estos momentos, un Liverpool – Real Madrid en el siempre majestuoso Anfield.
Pleno de victorias para el Real Madrid, con nueve puntos en su casillero, por los seis que suma el Liverpool, que cedió una derrota ante el Galatasaray en Turquía.
En breve conoceremos las alineaciones de ambos equipos.
Liverpool y Real Madrid se ven las caras en directo este martes 4 de noviembre en la cuarta jornada de la liguilla de la Champions League, sin duda uno de los platos fuertes no sólo de esta fecha, sino de toda esta fase inicial del torneo continental. Los dos ganadores de la Orejona se ven las caras tras comenzar, tras las primeras tres jornadas, entre los diez primeros, con los blancos logrando el pleno de victorias y el conjunto red cediendo una derrota ante el Galatasaray en Turquía.
Liverpool – Real Madrid, en directo
La posible alineación del Real Madrid
A falta de confirmación oficial, esta podría ser la alineación del Real Madrid esta noche contra el Liverpool: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, Bellingham; Vinicius y Mbappé.
A qué hora es el partido Liverpool – Real Madrid de la Champions League
La UEFA ha fijado este encuentro de la jornada 4 de la Champions como uno de los platos fuertes de la semana europea. El esperado choque entre Liverpool y Real Madrid se disputará el martes 4 de noviembre a las 21:00 horas (20:00 en Canarias). Se espera un ambiente espectacular en Anfield, con las gradas teñidas de rojo y una atmósfera cargada de historia, en un enfrentamiento que promete emoción desde el primer minuto.
Dónde escuchar por radio el Liverpool – Real Madrid
Quienes prefieran seguir el Liverpool – Real Madrid por radio también podrán hacerlo de manera gratuita y en directo. Emisoras como COPE, Onda Cero, Radio Marca, RNE o Cadena SER conectarán con Anfield para narrar cada jugada, gol y detalle del encuentro correspondiente a la jornada 4 de la Champions League. Una opción ideal para los que estén en carretera o simplemente disfruten del fútbol a través de las ondas.
Dónde se juega el Liverpool – Real Madrid
El escenario de este gran partido será el legendario Anfield, ubicado en el barrio del mismo nombre en la ciudad de Liverpool. Inaugurado en 1884, este histórico recinto es uno de los templos más emblemáticos del fútbol europeo y actualmente cuenta con una capacidad para 61.276 espectadores. Se espera un lleno absoluto y un ambiente imponente para recibir al conjunto blanco en una noche grande de Champions.
Quién es el árbitro del Liverpool – Real Madrid
El árbitro designado por la UEFA para dirigir el encuentro es el rumano István Kovács, un colegiado con amplia experiencia en competiciones internacionales. En la sala del VAR estará el alemán Bastian Dankert, encargado de revisar las acciones polémicas y asistir al árbitro principal en caso de jugadas dudosas, garantizando así la máxima precisión en un duelo que promete ser tan intenso como memorable.
