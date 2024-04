Los jugadores del Real Madrid exhiben señorío y evitan pisar el escudo del Manchester City

El Real Madrid volvió a demostrar su señorío, valores y educación en la previa del decisivo partido ante el Manchester City que decidirá cuál de los dos equipos se clasificará para la semifinal de la Champions League y será, por tanto, un año más, uno de los cuatro mejores equipos de Europa. Los jugadores blancos se disponían a saltar al césped del Etihad Stadium cuando repararon que, justo en la puerta por la que debían salir, había un escudo del Manchester City plasmado en el suelo.

La reacción de todos y cada uno de los futbolistas de la plantilla madridista fue esquivar el escudo para evitar pisarlo, un gesto de respeto hacia el equipo rival, su afición y sus símbolos. En el vídeo, se puede observar cómo Lunin, Arda Güler, Vinicius, Jeremy de León, Bellingham o Camavinga, hacen lo posible por rodear el escudo del club de Mánchester y, de esta forma, no pisar el símbolo más importante que posee un equipo de fútbol.

🎩 SEÑORÍO PURO del REAL MADRID. 👏 Los jugadores evitaron pisar el escudo del Manchester City al salir a entrenar en el Etihad. pic.twitter.com/tICX9oOvEu — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 17, 2024

Un gesto que demuestra que la educación y el respeto por el contrario se encuentran por encima de cualquier rivalidad deportiva, por mucho que haya en juego. En el Etihad se van a enfrentar los que son, seguramente, los dos mejores equipos de Europa: el vigente campeón y el campeón de hace dos años y club más laureado de la historia del fútbol. Una final anticipada que, sin embargo, no es óbice para que los valores reinen en las horas previas a pesar de la tensión que se vivirá en el terreno de juego una vez que Orsato indique el inicio del choque.

El empate a tres de la ida deja cualquier escenario abierto para el partido de esta noche, en el que los jugadores de Pep Guardiola contarán con el apoyo y el aliento de su público en un escenario en el que el Real Madrid no ha conseguido nunca llevarse la victoria y en el que los citizen arrastran una serie de 28 victorias, 2 empates y ninguna derrota en los últimos 30 partidos disputados en el Etihad Stadium. Por tanto, la de hoy, es la ocasión perfecta para romper ambas estadísticas.

El Real Madrid repetirá el plan

El once titular que alineará Carlo Ancelotti parece bastante claro toda vez que Tchouameni fue amonestado en la ida y no podrá participar por sanción, por lo que su hueco en el centro de la defensa es la única duda que se adivina de la pizarra del técnico italiano. Todo hace indicar que Nacho será el encargado de acompañar a Rudiger en el centro de la zaga, ya que parece que Militao aún no se encuentra en plenas facultades para afrontar un duelo de semejante calibre. La prueba de fuego que iba a pasar ante el Mallorca finalmente no se produjo, una circunstancia que invita a pensar que el carioca aún no está al 100% tras su grave lesión.

El resto del equipo, salvo sorpresa, será el que jugó en la ida, con Valverde, Kroos y Camavinga en el centro del campo y Vinicius, Bellingham y Rodrygo arriba para aprovechar a la contra los espacios que dejen los de Guardiola. El de Sampedor, por su parte, recuperará a Ederson y De Bruyne mientras que mantiene las dudas de Walker y Aké.