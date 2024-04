Alineación del Real Madrid contra el Manchester City: Nacho será central y Ancelotti duda con el plan

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrentará a los blancos con el Manchester City en la vuelta de los cuartos de final de la Champions no tendrá sorpresas. Ancelotti, como hizo en la ida, apostará por lo esperado, teniendo en cuenta que en este encuentro no podrá contar con Tchouaméni, que a pesar de estar en Inglaterra acompañando a su equipo, no podrá ser de la partida por la amarilla que vio en el Santiago Bernabéu a los 40 segundos de eliminatoria. La duda es si repetirá el dibujo o no.

En la portería del Real Madrid para este trascendental encuentro estará Lunin. El ucraniano debe resarcirse del error que tuvo en el Bernabéu y que le costó un gol a los blancos. En el lateral derecho jugará Carvajal, mientras que el costado izquierdo será para un Mendy que tiene el honor de haber formado parte del último equipo que ganó en el Etihad en un partido de Champions. Fue en 2019 el Lyon con el galo como titular. La pareja de centrales, sin Tchouaméni y sin el alta competitiva de Militao, será la formada por Rüdiger y Nacho, que busca demostrar que todavía tiene mucho que aportar al equipo de su vida.

En el centro del campo, no hay debate y Ancelotti apostará por repetir el plan de la ida. Es decir, Camavinga estará en el corte arropado por Kroos, que será el encargado de fabricar el juego del Real Madrid. Valverde apunta a formar en el interior derecho para ser socio de todos.

Arriba, el italiano es partidario de volver al esquema más utilizado esta temporada. Es decir, Rodrygo regresaría a la derecha, Bellingham formaría por detrás en una posición mucho más habitual para el inglés, mientras que por el costado izquierdo atacará Vinicius.

Todo o nada

El Real Madrid saltará al césped del Etihad Stadium siendo plenamente conscientes de que tendrán que hacer las cosas muy bien para estar en las semifinales de la Champions. Los blancos hicieron un gran partido en la ida mientras aguantaron las fuerzas, pero cuando llegó el bajón físico, el Manchester City dio un paso al frente para remontar un duelo que, finalmente, finalizó con empate a tres.

Ahora, los blancos saben que tendrán que hacerlo todo a la perfección. Ancelotti ha dejado claro a sus jugadores que deberán estar a la altura física y futbolísticamente, pero, además, deberán tener una gran actitud y un excelente compromiso. Si falla algo de esto, la gesta quedará en nada.

El Real Madrid sabe perfectamente que el Etihad Stadium es una prueba muy dura. Los blancos nunca han sido capaces de ganar en ese escenario y la pasada temporada se llevaron un correctivo de esos que duelen y que les privó de estar en la final de la Champions que se celebró en Estambul.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el duelo contra el Manchester City: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham; Rodrygo y Vinicius.