Alineación del Manchester City contra el Real Madrid: Ederson y De Bruyne no se lo pierden, Walker es duda

La alineación del Manchester City para disputar la vuelta de los cuartos de final de la Champions contra el Real Madrid parece mucho más clara que la que formó en el partido de ida, que se jugó la pasada semana en el estadio Santiago Bernabéu y que finalizó con empate a tres. Para este encuentro, las novedades de los de Pep Guardiola comenzarán desde la portería, donde sí estará Ederson, por lo que Estefan Ortega, titular en Chamartín, regresará al banquillo.

En defensa, Guardiola también recupera jugadores para la alineación del Manchester City. En el costado derecho, esta vez sí, debería estar Kyle Walker. El inglés se perdió la ida, pero, aunque el entrenador español juega al despiste, apunta a titular a pesar de que en el último mes no ha jugado nada. Si, finalmente, no forma de inicio, su lugar lo ocupará Akanji. De su inactividad se podrían aprovechar tanto Vinicius como Rodrygo. El resto de la zaga será el mismo que formó en el Bernabéu. Gvardiol, que ha marcado en la ida y este fin de semana en Premier, formará en la izquierda, mientras que la pareja de centrales será la formada por Stones y Rúben Dias.

En el cetro del campo también habrá cambios y un regreso tremendamente importante para el Manchester City. Rodrigo y De Bruyne, que fue baja en el Bernabéu por una indisposición estomacal, serán los encargados de liderar el juego de los ingleses. En la derecha formará Bernardo Silva, mientras que por la izquierda actuará Grealish. En la mediapunta jugará Foden, que ya hizo un golazo en la ida. Demasiados peligros para el Real Madrid.

Y arriba, como no, Erling Haaland. El noruego no está en su mejor momento goleador, pero tratará de ver portería de una vez por todas ante el Real Madrid. Obviamente, Antonio Rüdiger será su sombra con la única intención de no dejarle tener oportunidades.

Una racha que asusta

El Manchester City jamás ha perdido una eliminatoria europea tras empatar fuera de casa el partido de ida. Hay nueve precedentes, incluyendo entre ellos otro 3-3 en España, contra el Athletic en 1970, y siempre lograron clasificarse los británicos.