El juez abre juicio oral contra Asencio y le impone una fianza de 15.000 euros

El Juzgado de Instrucción N.º 3 de San Bartolomé de Tirajana ha notificado la apertura de juicio oral contra Raúl Asencio, por su presunta implicación en la difusión sin consentimiento de vídeos de contenido sexual que afectan a dos jóvenes, una de ellas menor de edad. Se le impone una fianza de 15.000 euros. Además, otros tres ex jugadores de las categorías inferiores del Real Madrid están también acusados de ser los autores de las grabaciones de esos vídeos. Se trata de Ferran Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García a los que se les ha impuesto una fianza de 20.000 euros.

Al madridista se le acusa de difundir los vídeos, motivo por el que su fianza es menor que la del resto. A los otros tres jugadores, que fueron expulsados de las categorías inferiores del club en su momento, están acusados de ser los autores de las grabaciones, que no contaron con el permiso de las afectadas.

Una de las presuntas víctimas ya retiró las acusaciones contra el jugador del Real Madrid recientemente. El defensa no participó en el vídeo, pero presuntamente recibió el contenido y se lo mostró a una tercera persona. Por este motivo, es por el que se le acusa. Aunque una de las afectadas, la mujer mayor de edad, retiró las acusaciones contra él.

«Acepto las disculpas de forma libre y voluntaria y expreso mi perdón. No quiero que sea castigado penalmente», argumentó la víctima en un escrito al Juzgado. La acusación de la menor de edad, sin embargo, continúa su curso. Por este motivo es por el que se ha abierto juicio oral también contra él.

El pasado mes de mayo, el juez al cargo del caso dictó el auto que ponía fin a la instrucción y formalizaba el proceso penal contra los cuatro implicados, lo que abría ya la vía para que la Fiscalía y las acusaciones presentaran cargos y solicitaran la apertura de juicio. Algo que se ha concretado este jueves.

El instructor de la causa apreciaba indicios de los siguientes delitos: descubrimiento de secretos sin consentimiento y vulneración de la intimidad (artículo 197.1 del Código Penal), distribución y envió a terceros de los vídeos sin advertencia a las perjudicadas ni consentimiento de ellas (artículo 197.3) y captación o utilización de menores de edad con fines pornográficos y posesión de pornografía infantil (artículo 189, 1 y 5 del Código Penal).

El juez del jugador del conjunto blanco solicitó entonces la nulidad de la exploración de una de las chicas, al considerar que esta se practicó de forma ilegal. «Ejerciendo como ejercemos la defensa del investigado Raúl Asencio del Rosario ni se nos ha permitido acceder a la exploración de la menor ni, por tanto, hemos tenido la posibilidad de escuchar su declaración o de formular preguntas a la vista de sus respuestas», aseguró el abogado de Raúl Asencio en un escrito remitido al juzgado.

En ese documento, el abogado del canterano de Real Madrid también se apoya en diversas sentencias, tanto a nivel nacional como internacional, que exigen la presencia de la defensa en la exploración del menor para poder formular preguntas.