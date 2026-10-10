La joya de la corona del nuevo Bernabéu: el Sky Bar abre sus puertas en el Real Madrid-Villarreal

El Sky Bar del Santiago Bernabéu por fin ha visto la luz. Lo he hecho este sábado en el partido de Liga entre el equipo blanco y el Villarreal, cuando varias personas ya han podido disfrutar de la experiencia VIP en este lujoso palco ubicado en el anillo más alto del estadio.

Después de tres años a vueltas con la inauguración de este Sky Bar que forma parte de la remodelación del nuevo Bernabéu, la joya de la corona del estadio ya es una realidad. El club blanco ha abierto las puertas después de conseguir que la Justicia le diera la razón en mayo alrededor de uno de los principales atractivos del templo madridista.

Un nuevo avance para que se incrementen aún más los beneficios económicos del proyecto más grande de la historia de la era de Florentino Pérez. Según comunicó el Real Madrid en su día, el juzgado de lo mercantil que gestionaba el concurso de acreedores de Anastia Gourmet Hostelería, S. L. autorizó el acuerdo transaccional entre la administración concursal y el club para poner fin a las discusiones que había acerca del uso y explotación de dicho espacio en el Bernabéu.

El acuerdo fue valorado favorablemente por la administración concursal, por una mayoría de acreedores personados y por el propio juzgado, por lo que pone fin a las controversias judiciales existentes entre las partes respecto de dicho espacio. Además, el juzgado consideró que «la transacción responde al interés del concurso y de los acreedores, al permitir cerrar el conflicto existente bajo criterios de racionalidad económica y seguridad jurídica».

Un acuerdo que permitió al Real Madrid recuperar la posesión del local denominado Sky Bar. El club también detalló que obtuvo una sentencia favorable en el procedimiento seguido ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 50 de Madrid relativo a la posesión del local.