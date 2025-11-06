La inesperada rajada de Julen Guerrero contra Xabi Alonso: «No está siendo valiente»

La derrota del Real Madrid en Anfield ha generado dudas en torno a la figura de Xabi Alonso, cuestionado por su planteamiento ante el Liverpool. En quince partidos de la presente campaña, el técnico tolosarra ha sumado trece victorias y dos derrotas. Las dudas ante los grandes, como se vio en el Metropolitano, han vuelto a pesar del triunfo en el Clásico. El ex jugador Julen Guerrero ha sido el último en criticar el desempeño de Xabi, al que acusa de no ser «valiente» con su idea de juego.

El que fuera futbolista del Athletic Club y de la selección española ha comparado los primeros pasos del técnico en el banquillo merengue, en el Mundial de Clubes, con lo que está mostrando en el inicio de la campaña 2025/26. «Xabi Alonso no le ha dado continuidad a esa valentía que tuvo en el Mundial de Clubes, donde sí se veía una idea de juego». Pese a los grandes números del Real Madrid, líder en Liga y dentro del Top 8 en Champions, Julen Guerrero no ve mejoría en el fútbol de los blancos: «No está siendo valiente con su idea. Veo un retroceso a pesar de los buenos resultados».

A diferencia de lo visto en el Mundial de Clubes, donde Kylian Mbappé estuvo mermado por una gastroenteritis aguda, Gonzalo García ha quedado relegado a un rol menor dentro de los planes de Xabi Alonso. Tampoco se ha vuelto a ver el esquema de tres centrales y dos carrileros, o las rotaciones con las que inició la campaña. El ex entrenador del Bayer Leverkusen ha optado por dar continuidad a los titulares y asentar su idea. Durante este proceso también ha conseguido encajar a un Jude Bellingham que se ausentó en el inicio de la campaña por su operación de hombro.

Para Julen Guerrero, los resultados no son suficientes para valorar la corta etapa de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid. «Tiene calidad y visión, pero parece que ha priorizado los resultados sobre la identidad», ha añadido el vizcaíno a sus declaraciones en Radio Estadio Noche de Onda Cero. Guerrero se encuentra actualmente sin equipo, después de una última etapa en la SD Amorebieta en la temporada 2024/25; donde coincidió con su hijo, el ex canterano madridista Julen Jon Guerrero.

La leyenda del Athletic Club estuvo cerca del banquillo de la Sub-21 el pasado verano, pero la RFEF acabó apostando por David Gordo. Julen Guerrero, que fue asistente de Luis de la Fuente en ‘La Rojita’, no pudo dar el salto tras la marcha de Santi Denia. El vizcaíno contaba con la experiencia de haber dirigido a los combinados Sub-15, 16 y 17 de España entre los años 2018 y 2023.