La inesperada colaboración de Vinicius para dar visibilidad al fútbol femenino

Vinicius Junior ha lucido en su cuenta de Instagram sus nuevas botas. Se trata de una colaboración de Nike con la jugadora del FC Barcelona y de la Selección, Salma Paralluelo, y Lauren James; delantera del Chelsea y hermana del también blue Reece James. El brasileño ha agradecido en sus redes sociales a la futbolista inglesa, que le ha enviado un par de su colección Nike Mercurial. En estas botas, Vinicius lucirá el nombre de las dos jugadoras en la parte exterior.

El atacante del Real Madrid es uno de los atletas más importantes de la marca, por lo que dotará de visibilidad a esta colección lanzada el pasado mes de febrero. Nike United Pack surgió como una colaboración con seis de las futbolistas más reconocidas de la firma. La estadounidense Naomi Girma y la española Patri Guijarro son las caras de la línea Tiempo, mientras que Deyna Castellanos y Sophia Wilson lo son de Phantom. Las otras dos elegidas fueron las ya mencionadas Salma Paralluelo y Lauren James, caras de Mercurial.

Vinicius Junior ha posteado en sus historias de Instagram un agradecimiento a Lauren James. «Gracias de nuevo», ha escrito el carioca junto a un emoticono de un corazón y el usuario de la jugadora del Chelsea. La reciente campeona de Europa con Inglaterra ha contestado al futbolista del Real Madrid con los números «002», que podrían hacer referencia a que se trata de la segunda unidad de esta edición de Nike Mercurial en colaboración con Lauren James.

No es casualidad que Vinicius luzca el modelo Mercurial, ya que el pasado mes de mayo lanzó sus primeras botas Player Edition de esta línea de Nike. «Durante muchos años, he jugado solo con las Mercurial, e incluso he marcado goles con ellas en dos finales. En mis primeras Nike Player Edition, quise mantener todos los elementos que me ayudan a volar», comentó Vinicius tras su lanzamiento. El degradado del modelo incluía la frase «Vini Fly, Vini Boa», cuyo significado es «Vini Vuela» tanto en inglés como en su portugués natal.

Vinicius quiere brillar ante el Liverpool

Quizá con las Mercurial de Salma Paralluelo y Lauren James en los pies, Vinicius Junior vuelve a medirse ante uno de sus rivales favoritos. El Real Madrid visita el feudo del Liverpool, uno de los grandes equipos contra los que el brasileño ha consagrado su estatus de estrella en Europa. El ‘7’ regresa a Anfield tras perderse por lesión el encuentro de la pasada temporada.

Vini guarda un grato recuerdo del club inglés, ante el que marcó el único y definitivo tanto de la final de la Champions de 2022. También se lució en la siguiente campaña, firmando dos goles y una asistencia en el recordado 2-5 merengue en Anfield. En cinco duelos ante el Liverpool, el extremo madridista está invicto (cuatro triunfos y un empate). Unos encuentros en los que, además, ha brillado por encima del resto con seis contribuciones de gol (cuatro goles y dos asistencias).