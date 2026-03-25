Huijsen: «Me ha faltado experiencia de saber cuándo parar, forcé para volver antes de tiempo»

Huijsen se ha sentado con OKDIARIO durante la concentración de la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en la previa de los encuentros amistosos ante Serbia y Egipto. El central del Real Madrid ha explicado que este curso, por primera vez, ha comenzado a sufrir lesiones y, según él mismo reconoce, ha encontrado el motivo.

«Nunca había tenido lesiones antes de venir al Madrid. Me faltaba esa experiencia de saber cuándo parar. Después de varias lesiones, jugaba varios partidos seguidos y volvía a caer. Ahí me di cuenta de que tenía que pensármelo mejor y respetar más la recuperación», explicó.

Hasta cinco problemas físicos ha sufrido el defensa a lo largo del curso, la mayoría de carácter muscular. Un peaje habitual en un futbolista joven que, como él mismo admite, ha tenido que aprender sobre la marcha a gestionar su cuerpo. «Forzaba para volver y quizá no estaba listo», reconoce en la entrevista concedida a OKDIARIO. Una frase que resume a la perfección su temporada: talento precoz, pero todavía en proceso de adaptación a la élite.

Las molestias en los gemelos, problemas inguinales o pequeñas recaídas musculares han interrumpido la continuidad de Huijsen durante varios tramos del año. No han sido lesiones graves, pero sí lo suficientemente recurrentes como para impedirle encadenar ritmo competitivo y no terminar de encontrar la confianza que dan el paso de partidos en el once titular.

En el Real Madrid la exigencia no da tregua, y Huijsen lo sabe. Ahora, con mayor experiencia, el central ha entendido la importancia de frenar a tiempo. Una lección clave para un jugador llamado a ser importante tanto en su club como en la selección española. Por delante, afronta un tramo decisivo de la temporada, con la lucha por la Liga y la Champions, además del Mundial que se celebrará este verano.